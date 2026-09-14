‘국가대표 폭행 시비’ A씨·B씨 정체는 이형택·이대훈…“택시 잡다 엉켜 넘어져”

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[스포츠조선 김준석 기자] 테니스 전 국가대표 이형택과 태권도 전 국가대표 이대훈이 2년 전 불거진 '스포츠 스타 폭행 시비'의 당사자였던 것으로 뒤늦게 알려졌다.

당시 두 사람은 싸운 것이 아니라 술을 마신 뒤 택시를 잡는 과정에서 엉켜 넘어졌고, 이를 목격한 행인이 폭행으로 오해했다는 설명이다.

14일 유튜브 채널 '그리구라'에는 '침대에 누워 듣기 좋은 경제 이야기, 김구라 경제 연구소'라는 제목의 영상이 공개됐다.

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이날 한 구독자는 연예인들이 엔터테인먼트 관련 주식 정보를 듣는지 물었다. 김구라는 "옛날에는 대기실에 모이면 전날 있었던 일을 다 이야기했지만 요즘은 자기 이야기를 하는 사람이 없다"고 답했다.

이어 "이야기가 건너 건너 퍼지면서 구설에 오르기 너무 좋은 구조"라며 최근 '라디오스타' 녹화에서 들은 이형택과 이대훈의 일화를 꺼냈다.

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김구라는 "얼마 전 이형택 씨가 '라디오스타'에 나왔다"며 "이형택과 이대훈이 치고받고 싸웠다는 이야기가 가십처럼 돈 적이 있다"고 밝혔다.

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그는 당시 두 사람이 술자리에서 내기를 하다가 신체 접촉이 발생했다는 구체적인 이야기까지 퍼졌다고 설명했다. 그러나 실제 상황은 알려진 내용과 달랐다고 강조했다.

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김구라는 "이형택과 이대훈이 술을 많이 마시고 택시를 잡는 과정에서 넘어졌다"며 "그 모습을 누군가 보고 두 사람이 싸운 것으로 오해한 것"이라고 전했다.

앞서 지난 2024년 태권도 올림픽 메달리스트 A씨와 테니스 국가대표 출신 B씨가 서울 강남구의 한 주차장 인근에서 폭행 시비에 휘말렸다는 소식이 전해진 바 있다.

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당시에는 두 사람의 실명이 공개되지 않아 당사자를 둘러싼 추측이 이어졌다.

그러나 김구라의 발언을 통해 당시 익명으로 보도됐던 A씨와 B씨가 각각 이대훈과 이형택이었다는 사실이 드러났다. 두 사람은 함께 술을 마신 뒤 귀가하다 서로 엉켜 넘어졌고, 이를 목격한 행인이 폭행으로 오인해 신고한 것으로 전해졌다. 관련 보도

이형택은 사건 당시 별다른 해명을 내놓지 않은 이유도 밝힌 것으로 전해졌다. 김구라는 "그때 이형택도 술을 많이 마셨고 이대훈도 술을 많이 마셨다"며 이형택이 논란에 적극적으로 대응하지 않고 침묵했다고 설명했다.

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김구라는 해당 사례를 통해 사적인 이야기가 다른 사람의 입을 거치면서 전혀 다른 내용으로 확산될 수 있다고 지적했다. 그러면서 요즘 연예인들이 대기실에서도 사생활이나 내부 정보를 쉽게 공유하지 않는다고 덧붙였다.

한편 이형택이 출연해 당시 상황을 직접 설명한 MBC '라디오스타'는 오는 16일 방송된다.

narusi@sportschosun.com