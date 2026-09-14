'효리수' 유리, 효연 생각하다 울컥.."데뷔시켜주고 잘 견뎌줘서 고마워"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리가 효리수 결성을 이끈 효연을 떠올리며 눈시울을 붉혔다.

14일 유리의 유튜브 채널 '유리한 티비'에는 '음중에 20년 차 신인 걸그룹의 등장이라'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유리는 효리수 데뷔 무대를 앞두고 연습실에서 땀을 흘렸다. 내내 유쾌한 모습을 보이던 그는 "멤버들이 제 유튜브를 재밌게 봐주고 있는데 한마디 해도 될까요"라고 말한 후 효연에게 영상 편지를 썼다.

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유리는 이내 진지한 표정으로 "리더 효연으로서 진가가 발휘된 거 같아서 뿌듯하고 오래 기억에 남을 것 같다. 데뷔시켜줘서 너무 고맙다. 데뷔 후 20년간 마냥 즐겁고 행복하지만은 않았을거다. 분명 너에게도 어려운 시간이 있었을 텐데 잘 견뎌주고, 빛나는 오늘을 맞이할 수 있게 해줘 너무 고맙다"라고 말했다. 이어 "죽는 날까지 같이 무대에서 멋지게 놀아보자. 사랑해"라고 덧붙였다. 유리는 말을 이어가던 중 눈시울이 붉어지기도 했다.

막내 수영에게도 전했다. 유리는 "유일한 90년생 수영아. 같이 프로젝트를 하고 싶었는데 효리수라는 그룹으로 대중에게 사랑받을 수 있게 됐다. 잘 진행이 됐는데 너의 몫이 큰 것 같다"라며 고마움을 전했다. 이어 "객관성을 잃지 않고 (중심을) 잡아준 덕분에 코첼라까지 갈 수 있었다. 코첼라 같다고 치자. 난 이미 가 있다. 다 네 덕분이다. 할머니가 돼서도 우리만의 길을 가자"라며 재치 있게 덧붙였다.

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한편 효리수는 소녀시대의 새 유닛으로 효연, 유리, 수영으로 구성됐다. 효연의 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업'의 '가짜 김효연' 콘텐츠에서 출발했다. 태티서 대항마로 효리수를 결성하자는 효연의 포부가 실제 데뷔까지 이어진 것. 멤버들은 경쟁 구도 등을 재치 있게 풀어내며 큰 웃음을 줬고, 실제 데뷔 무대와 음원을 통해 "역시 소녀시대"라는 폭발적인 반응을 이끌 만큼 노련한 실력까지 뽐냈다.

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지난달 31일 공개된 효리수의 첫 디지털 싱글 'Skibidi'는 유튜브 인기 급상승 음악 한국 차트 1위에 오르는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com