'325억 건물주' 이다해, 中 50억 집은 월세…"돈 있어도 바로 못 사"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이다해가 직접 인테리어한 중국 상하이의 50억 원대 집이 자가가 아닌 월세라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

14일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 가수 세븐과 결혼해 현재 임신 중인 이다해가 출연해 중국 활동과 현지 생활에 대해 이야기했다.

이날 이다해는 중국에서 활동하게 된 계기에 대해 "드라마 '마이걸'이 중국에서 많은 사랑을 받았다. 이후 중국에서 드라마를 세 편 정도 촬영했다"고 밝혔다.

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임신 전에는 1년 중 최소 3분의 1을 중국에서 보냈다는 이다해는 "현지에 회사와 집이 있다"고 설명했다.

이다해는 지난해 자신의 취향대로 꾸민 상하이 집을 공개해 화제를 모았다. 고급스러운 인테리어와 가구로 시선을 끌었지만 해당 집은 자가가 아닌 월세였다.

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이다해는 "저는 아직 집을 살 수 없다"며 "외국인뿐만 아니라 다른 도시에서 상하이로 온 중국인도 돈이 있다고 바로 집을 살 수 있는 게 아니다"라고 말했다.

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이어 "상하이에 일정 기간 머물며 세금을 내고 주민으로 살았다는 조건을 충족해야 한다"며 "내년 정도면 집을 살 수 있을 것 같다"고 전했다.

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현재 살고 있는 집의 가격과 월세도 공개했다. 이다해는 "월세로 사는 집의 가격이 현재 약 50억 원"이라며 "월세는 600만 원 정도"라고 밝혔다. 매달 600만 원씩 지불할 경우 연간 월세만 약 7200만 원에 달한다.

이를 들은 이영자는 "50억 원짜리 집에 월세가 600만 원이면 싼 것"이라며 놀라워했다.

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박세리는 자가도 아닌 집에 인테리어 비용을 들이는 것이 아깝지 않았는지 궁금해했다. 이에 이다해는 "인테리어에 돈을 거의 들이지 않았다. 가구 제작 업체와 함께한 것"이라고 답했다.

이다해는 집의 공간과 분위기에 어울리는 가구를 고르고 일부 디자인 과정에도 직접 참여하는 방식으로 자신의 취향을 반영한 것으로 전해졌다.

이다해는 남편 세븐과 함께 서울 강남과 마포 등에 건물 3채를 보유하고 있으며, 해당 부동산의 자산 가치가 총 325억 원에 달하는 것으로 알려졌다. 국내에서는 수백억 원대 부동산을 보유한 것으로 전해졌지만 중국에서는 현지 주택 매입 조건 때문에 월세로 거주하고 있는 셈이다.

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한편 이다해와 세븐은 8년간의 열애 끝에 2023년 결혼했다. 현재 첫 아이를 임신 중이다.

narusi@sportschosun.com