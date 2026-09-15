김구라, 알고 보니 포천 '40만평 땅부자 집안'…"자손 적어 나쁘지 않아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김구라가 집안에 포천 일대 40만 평 규모의 문중 땅이 있다고 깜짝 공개했다.

14일 유튜브 채널 '그리구라'에는 '침대에 누워 듣기 좋은 경제 이야기, 김구라 경제 연구소'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김구라는 부동산 전문가들과 부모가 보유한 지방 상가 건물의 처분 및 상속 문제를 고민하는 구독자의 사연을 다뤘다.

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사연자는 10년 전 약 40억 원이었던 지방 상가 건물의 가치가 현재 30억 원 정도로 떨어졌다며, 가치가 더 하락하기 전에 매각해야 하는지 고민했다. 그러나 부모와 자녀들의 의견이 달라 쉽게 결론을 내리지 못하고 있다고 전했다.

김구라는 아직 부모가 소유한 재산을 두고 자녀들이 지나치게 앞서 고민하면 스스로 불행해질 수 있다고 지적했다. 그러면서 자신도 일이 없던 시절에는 문중 땅이 팔리기만을 기다렸다고 솔직하게 고백했다.

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김구라는 "나도 옛날에 일이 없을 때는 '어떻게 문중 땅이 안 팔리나'라고 매일 생각했다"며 과거를 떠올렸다.

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이어 문중 땅이 있는 곳을 묻자 "포천에 있다. 한 40만 평 된다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 예상 밖의 엄청난 규모에 출연진은 "엄청 크다"며 감탄했다.

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김구라는 "우리 문중은 남아 있는 자손들이 그렇게 많지 않다"며 "그래서 나쁘지 않다. 희망이 있다"고 말해 웃음을 자아냈다. 문중 공동 소유의 땅이지만 구성원이 많지 않아 향후 매각될 경우 돌아올 몫에 은근한 기대감을 드러낸 것이다.

어머니 역시 과거에는 문중 땅의 매각을 기다렸다고 했다. 김구라는 "내가 뜨기 전에는 어머니도 '어떻게 땅이 좀 팔려야 하는데'라는 이야기를 하셨다"며 "지금은 내가 잘되니까 그런 이야기를 하지 않으신다"고 밝혔다.

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다만 김구라는 문중 땅의 현실적인 문제도 짚었다. 그는 "문중 땅은 팔기도 쉽지 않다. 팔려도 돈이 바로 오는 게 아니다"라고 설명했다.

그러면서도 "포천 땅이 진짜 넓다. 한번 문중 땅을 보러 가자. 맛있는 것도 먹고 오면 좋겠다"며 향후 유튜브 콘텐츠로 활용하자는 아이디어까지 내놨다.

김구라는 해당 문중 땅에 대해 "그냥 든든한 나의 무언가"라고 표현하며 남다른 애정을 드러냈다.

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narusi@sportschosun.com