"방송 맛 봤다" 서장훈 일침…16기 광수♥22기 현숙, 기억 왜곡 들통나도 '악플' 신경만

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[스포츠조선 이지현 기자] '나는 솔로' 16기 광수 정일대와 22기 현숙 김소연의 살벌한 연애 공방을 지켜보던 서장훈이 두 사람을 향해 의미심장한 한마디를 던졌다.

14일 방송된 JTBC '연애전쟁' 12화에는 '나는 솔로' 돌싱 특집 출신으로 실제 연인이 된 16기 광수 정일대와 22기 현숙 김소연이 출연해 449일간의 연애사를 낱낱이 공개했다.

두 사람은 시작부터 기억을 놓고 충돌했다. 정일대는 연애 기간 동안 "네 번 헤어졌다"고 주장했지만 김소연은 "내 기억에는 한 번이다. 누구랑 만난 거야?"라며 전혀 다른 기억을 내놨다.

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특히 두 사람의 갈등은 정일대의 두 차례 이혼을 둘러싼 이른바 '돌돌싱' 논쟁에서 절정에 달했다. 김소연은 과거 지하주차장에서 다투던 당시 정일대가 "나는 두 번 이혼했지만 돌돌싱이 아니다"라고 주장했다고 폭로했다.

정일대에게는 나름의 이유가 있었다. 두 번째 결혼 당시 여자친구와 장기간 세계여행을 계획하던 중 상대 부모의 요구로 혼인신고부터 하고 출국했다는 것. 그러나 여행 중 결별을 결심했고 귀국하자마자 이혼 절차를 밟았다.

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상견례나 결혼식도 하지 않았고 상대 부모와 제대로 만난 적도 없는 상태에서 혼인신고만 했다가 이혼했기 때문에 정일대는 자신을 일반적인 의미의 '돌돌싱'이라고 생각하지 않았던 것.

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이를 들은 서장훈은 "법적으로는 돌돌싱"이라고 단호하게 정리하면서도 정일대가 사랑하는 사람 앞에서 자신의 두 차례 이혼 경력을 다소 축소하고 싶은 마음이 있었을 것이라고 분석했다.

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문제는 이후였다. 김소연은 당시 정일대가 자신에게 "너는 애가 있잖아"라며 상처를 줬다고 주장했다. '나는 솔로' 16기 남성 출연자들이 자녀가 있는 여성을 부담스러워했는데 자신은 그런 김소연을 받아줬다는 취지로 이야기했다는 것.

이에 정일대는 당시 자신의 발언은 그런 뉘앙스가 아니었다며 억울함을 호소했다. 결국 두 사람의 엇갈린 기억을 확인하기 위해 실제 당시 상황이 담긴 영상이 공개됐다. 과거 '나는 솔로'에서 정일대의 유행어가 됐던 "테이프 깔까?"가 현실이 된 셈이다.

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그런데 확인 결과 김소연이 기억하고 있던 상황과 실제 대화에는 차이가 있었다. 자신의 기억이 왜곡됐다는 사실을 확인한 김소연은 "이건 내가 반성해야겠다. 악플 엄청 달리겠다"며 웃었고, 이를 지켜보던 이효리는 "지금 악플이 중요한 게 아니다"라며 한숨을 내쉬었다.

서장훈의 반응은 더욱 날카로웠다. 서장훈은 두 사람이 자신들은 아니라고 주장하지만 어느새 "방송의 맛을 봤다"는 취지로 지적하며 "지금 얘기하는 것들이 일반 커플과는 다르다"고 꼬집었다. '나는 솔로' 출연 이후 연애 과정까지 여러 방송을 통해 공개하고 있는 두 사람의 모습을 짚은 것이다.

실제로 두 사람의 연애사는 순탄하지만은 않았다. '나는 솔로' 서로 다른 기수에 출연했던 정일대와 김소연은 방송 이후 연인으로 발전해 지난해 7월 열애 사실을 공개했다. 이후 같은 해 11월 결별 소식을 전했지만 약 한 달 만에 재결합했다.

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olzllovely@sportschosun.com