안재현, 베드신 찍는다더니.."기본 운동만으로 만신창이, 매일 4시간씩 PT 받아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 안재현이 차기작을 위해 운동에 매진하는 근황을 전했다.

14일 안재현의 유튜브 채널 '안재현'에는 '헬스에 빠져버린 안재현의 요즘 근황'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 안재현은 아침에 일어나자마자 헬스장에 갈 준비를 했고 단백질 셰이크를 먹었다. 잠시 후 헬스장에 도착한 그는 고강도 트레이닝을 받기 시작했다. 몸풀기 운동만 했는데도 녹초가 된 모습이었다. 이때 "기본 운동만으로 만신창이가 된 재현 씨"라는 내레이션이 더해졌다.

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복근 운동 1000개 등 지옥의 웨이트가 끝난 후에는 유산소 운동에 돌입했다. 안재현은 매일 4시간 정도 운동을 하고 있다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

그런가 하면 그는 "운이 좋게도 유튜브 말고 브라운관에서도 여러분들을 많이 만날 수 있는 시간이 생겼다. 좋은 팀을 만나 이왕이면 재밌게 찍었으면 좋겠다"라며 차기작에 기대감을 드러냈다.

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한편 안재현은 최근 "베드신이 있는 드라마에 캐스팅돼 근육 있는 몸이 필요했다"라며 운동 등으로 77kg까지 몸을 키웠다고 밝힌 바 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com