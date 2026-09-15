서정희, 이혼 후 미국 클럽行→20대 남자들에 대시받아.."콧대 높게 거절했다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 변호사 겸 방송인 서동주가 어머니 서정희와 클럽에 간 일화를 공개했다.

14일 서동주의 유튜브 채널 '서동주의 또도동'에는 '성격도 취향도 정반대인데 '서정희 & 서동주 모녀'가 잘 지내는 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

서동주는 "어머니에게 잘 했다고 생각되는 게 있냐"라는 질문에 여행을 떠올렸다. 그는 "엄마가 혼자가 되고 가장 우울하고 힘들었을 때"라며 서정희의 이혼을 언급했다. 이어 "당시 제가 샌프란시스코에 살 때였는데 그때 엄마를 오라고 해서 같이 몇 달을 있었다. 맛있는 레스토랑, 제가 좋아하는 바에 모시고 갔다. 그동안 엄마가 못했던 경험을 다 할 수 있게 해드렸다"라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "나이가 들면 바에 언제 가보겠나. 엄마는 평생 안 가본 곳이었다. 또 '죽기 전에 그래도 클럽은 한 번 가봐야지'라면서 엄마를 힙합 클럽에 모시고 갔는데, 엄마가 신나게 너무 잘 놀았다"라고 떠올렸다. 이어 "20대 남성들이 엄마에게 대시했는데 엄마가 콧대 높게 '노(NO)'라고 했다. 모시고 가길 잘했다는 생각이 들었다"라고 덧붙였다.

한편 서정희는 1982년 코미디언 고(故) 서세원과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2015년 이혼했다. 현재 6세 연하 건축가 김태현과 열애를 이어가고 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com