'농심 3세' 신상열, ♥ '미스 함무라비' 문유석 前판사 딸과 결혼…SKT 재직 '화제'

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[스포츠조선 조민정 기자] '농심 3세' 신상열 농심 부사장이 판사 출신 문유석 작가의 딸과 결혼한 사실이 알려졌다.

최근 관련 업계에 따르면 신상열 부사장은 지난 13일 서울 장충동 서울신라호텔에서 문모 씨와 결혼식을 올렸다.

신부 문 씨는 현재 SK텔레콤 인공지능 전환(AX) 관련 부서에서 근무 중인 회사원으로 전해졌다. 특히 문 씨의 부친이 부장판사 출신이자 작가로 활동 중인 문유석 작가라는 사실이 알려지며 더욱 관심을 모으고 있다.

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문유석 작가는 서울지법 판사를 시작으로 서울고법 판사, 광주지법·인천지법·서울동부지법 부장판사 등을 지냈다. 이후 '판사유감', '개인주의자 선언' 등의 책을 펴냈고 드라마 '미스 함무라비', '악마판사', '프로보노' 등의 극본을 집필하며 작가로도 활발하게 활동해왔다.

신상열 부사장은 농심 창업주 고(故) 신춘호 회장의 손자이자 신동원 농심 회장의 장남이다. 1993년생으로 미국 컬럼비아대학교 산업공학과를 졸업한 뒤 2019년 농심 경영기획실에 입사했다. 이후 구매담당 상무, 미래사업실 상무 등을 거쳐 경영 보폭을 넓혀왔다.

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결혼식에는 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 재계 인사들도 참석한 것으로 전해졌다. 식장에서는 모바일 초대장을 확인하는 등 외부 출입을 엄격하게 관리한 것으로 알려졌다.

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한편 신 부사장은 신동원 농심 회장의 장남이자 농심 창업주 고(故) 신춘호 회장의 장손으로 농심그룹의 '오너 3세'다. 2019년 농심 경영기획실에 입사한 뒤 구매 담당 상무와 미래사업 부문을 거쳐 올해 1월 부사장에 올랐다. 현재 미래사업실장으로 투자·M&A와 글로벌 사업 전략, 건강기능식품·스마트팜 등 신사업을 총괄하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com