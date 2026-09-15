'박지윤과 이혼' 최동석 불륜 의혹 소송, 11月 결론 나온다[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 이혼 소송 중인 방송인 최동석과 박지윤의 법적 공방이 또 하나의 분수령을 맞는다. 최동석이 박지윤의 지인을 상대로 제기한 상간 손해배상 소송 항소심이 모든 변론을 마치고 오는 11월 결론을 앞두게 됐다.

15일 스타뉴스 보도에 따르면 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심은 변론 절차를 모두 마쳤고 오는 11월 16일 제주지방법원에서 선고기일이 열린다.

이번 소송은 1심에서 양측 청구가 모두 기각된 이후 최동석 측이 항소하면서 2심으로 이어졌다. 항소심에서는 박지윤이 당사자에서 제외됐고 최동석과 A씨 사이의 다툼만 이어지고 있다.

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최동석과 박지윤은 KBS 30기 공채 아나운서 동기로 만나 4년간 교제한 뒤 2009년 결혼했다. 그러나 결혼 14년 만인 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 파경을 맞았다.

이후 두 사람은 상간 의혹을 둘러싼 맞소송으로 갈등을 이어왔다. 박지윤은 그동안 "결혼 생활 중 불륜이나 부도덕한 행동은 단 한 번도 없었다"고 강조하며 의혹을 전면 부인했다. 특히 오랜 남사친으로 알려진 A씨와 미국에서 만난 일을 두고 불륜 의혹이 제기된 것과 관련해 "출장 중 오래된 친구를 만난 사실은 전 남편도 알고 있었다"며 "자극적으로 퍼뜨리는 것은 너무 비열하다"고 반박했다.

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최동석 역시 자신의 입장을 분명히 했다. 그는 "박지윤이 제 지인을 상대로 소송을 제기한 것은 맞지만, 결혼 생활 중 위법한 일은 전혀 없었다"며 "사실과 다른 내용으로 명예가 훼손된 부분에 대해서는 강경하게 대응하겠다. 진실은 법정에서 밝혀질 것"이라고 밝힌 바 있다.

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소송은 박지윤이 지난 2024년 7월 최동석의 지인을 상대로 먼저 상간 소송을 제기하면서 시작됐다. 이후 최동석도 같은 해 9월 "혼인 파탄의 책임은 박지윤의 부정행위에 있다"며 맞소송을 제기하면서 양측의 법적 다툼은 더욱 격화됐다.

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1심 재판부는 양측의 청구를 모두 받아들이지 않았지만 최동석 측은 판결 직전 두 차례 보충 의견서를 제출한 데 이어 결과에 불복해 항소장을 내면서 사건은 2심으로 넘어갔다.

한편 두 사람 사이에서는 상간 소송과 별도로 이혼 본안 소송도 진행 중이다. 상간 소송 항소심 선고가 두 사람의 장기 법적 분쟁에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com