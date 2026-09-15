안재현, 베드신 때문에 몸 갈아엎었다…60→77kg·복근 하루 1000개

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 안재현이 작품을 위해 시작한 몸 만들기가 일상으로 자리 잡은 근황을 공개했다.

안재현은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 헬스장에서 운동하는 모습을 공개했다. 영상에서 안재현은 이른 시간부터 운동에 나서 복근 운동과 웨이트 트레이닝, 유산소 운동까지 긴 시간을 소화했다.

특히 눈길을 끈 것은 복근 운동량이었다. 안재현은 하루에 복근 운동만 1000개씩 한다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 단순히 횟수만 채우는 것이 아니라 아령까지 활용하며 운동 강도를 높였다. 이어 어깨 운동과 각종 웨이트를 진행한 뒤 유산소까지 이어갔다. 운동을 마치고 샤워와 식사를 끝내면 오후가 훌쩍 지난다고 할 만큼 헬스장에서 보내는 시간이 길었다.

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운동 빈도 역시 상당했다. 안재현은 일주일 내내 헬스장을 찾는 수준으로 운동하고 있다고 전했다. 트레이너 역시 현재 체지방을 줄이면서 몸의 균형을 잡는 단계라고 설명했다.

안재현이 이처럼 본격적으로 몸을 만들기 시작한 계기는 연기였다. 작품 속 베드신을 준비하면서 보다 탄탄한 몸이 필요하다고 판단했고 이후 운동량을 크게 늘렸다고 전했다. 한때 60kg 안팎까지 내려갔던 체중은 현재 77kg까지 증가했다. 목표로 삼은 몸도 구체적. 지나치게 벌크업된 체형보다는 균형이 잡히고 선명한 근육이 드러나는 몸을 만들고 싶다는 뜻을 드러냈다.

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생활 습관도 자연스럽게 달라졌다. 운동 이후 단백질 섭취와 휴식을 챙기고 예전보다 일찍 잠드는 패턴까지 자리 잡았다. 작품을 위한 준비로 시작한 운동이 이제는 일상 한가운데로 들어온 셈이다.

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한편 안재현은 최근 유튜브와 방송을 통해 운동과 자기관리 중심의 일상을 공개하며 활발히 활동 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com