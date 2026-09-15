잘 나가는 에이티즈, 홍중-바지 컬래버 '이너프' 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈 홍중이 새로운 도전에 나선다.

14일과 15일 자정 에이티즈 공식 SNS를 통해 홍중의 컬래버레이션 프로젝트 '이너프(w/Bazzi)' 티저 포토가 공개됐다.

공개된 사진에서 홍중은 어두운 우주선 내부를 홀로 거닐며 미스터리한 분위기를 자아냈다. 두 번째 티저에서는 우주복을 입은 채 깊은 생각에 잠긴 모습과 광활한 우주 속 가득한 별을 바라보는 모습이 담겨 몽환적인 감성을 극대화했다. 폐쇄적인 공간에서 끝없이 펼쳐진 우주로 이어지는 장면들은 신곡에 담길 이야기를 향한 궁금증을 자극했다.

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티저 포토와 함께 공개된 문구도 눈길을 끌었다. 첫 번째 티저에는 "아이 해브 올 아이 원트(I have all I want, 나는 원하는 모든 것을 가졌다)", 두 번째 티저에는 "유 아 마이 이너프(You are my enough, 너는 내게 충분한 존재다)"라는 문장이 담겼다. 서로 연결되는 두 문구가 '충분함'을 뜻하는 곡명 '이너프'와 어떤 이야기로 연결될지 호기심을 더했다.

'이너프'에는 '마인', '뷰티풀' 등으로 세계적인 사랑을 받은 미국 싱어송라이터 바지가 참여했다. 에이티즈의 리더이자 래퍼로, 꾸준한 곡 작업을 통해 자신만의 음악 세계를 구축해 온 홍중이 바지와 만나 어떤 시너지를 낼지 주목된다.

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'이너프'는 18일 오후 1시 공개된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com