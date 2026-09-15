유재석, KCM 결혼식 사회 맡는다…♥방예원 “꼭 해줬으면” 소원 현실로

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 유재석이 가수 KCM의 뒤늦은 결혼식 사회자로 나선다. 과거 KCM의 아내 방예원이 직접 바라던 '유재석 사회'가 실제로 성사된 셈이다.

15일 스타뉴스 보도에 따르면 유재석은 오는 10월 4일 서울 세빛섬 플로팅아일랜드에서 열리는 KCM의 결혼식에서 사회를 맡는다.

앞서 KCM 부부는 지난 4월 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 결혼식에 대한 로망을 밝힌 바 있다. 당시 KCM이 아내에게 "사회는 누가 하면 좋겠냐"고 묻자 방예원은 "유재석 선생님이 해주시면 좋겠다"고 답했다. 이에 KCM은 축가에 대해서도 물었고 방예원은 김종국을 언급해 웃음을 자아냈다.

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당시 방송 이후 실제 결혼식을 올리게 된다면 유재석이 사회를 맡을지 관심이 쏠리기도 했다. 이후 지난 7월 KCM이 오는 10월 4일 정식 결혼식을 올린다는 소식이 전해지면서 다시 한번 사회자와 축가 라인업에 관심이 모였다.

결국 방예원이 바랐던 유재석 사회가 현실이 됐다. KCM과 유재석은 방송을 통해 오랜 인연을 이어왔다. 특히 KCM은 2021년 MBC '놀면 뭐하니?'의 MSG워너비 프로젝트를 통해 유재석과 한층 가까워졌고 이후에도 여러 방송에서 친분을 드러냈다.

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KCM에게 이번 결혼식은 더욱 특별하다. KCM과 방예원은 지난 2012년 첫째 딸 수연 양을 얻었지만 당시 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정이 겹치며 결혼식을 올리지 못했다. 두 사람은 2021년 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐고 당시 코로나19 여파로 가족들과 작은 언약식만 진행했다. 이후 2022년 둘째 딸 서연 양을, 지난해에는 셋째 아들 하온 군을 품에 안으며 다섯 식구가 됐다. 첫째 딸을 얻은 지 14년 만에 정식 결혼식을 올리게 된 KCM은 앞서 "14년 만에 아내와 약속을 지킬 수 있게 돼 기쁘다"며 가족을 향한 고마움을 전하기도 했다.

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오랜 시간 미뤄왔던 결혼식에 유재석까지 사회자로 힘을 보태면서 KCM 부부의 늦깎이 웨딩에 더욱 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com