나문희, 아이유 배려에 울컥 "김영옥과 친한 거 알아준 게 제일 고마워"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 나문희가 아이유가 준비한 세심한 배려 가운데 가장 고마웠던 한 가지를 꼽았다. 화려한 선물보다 자신과 김영옥의 오랜 우정을 알아봐 준 마음이었다.

14일 아이유 유튜브 채널에는 '죄목 : 크레이지 소울메이트' 이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 신곡 뮤직비디오 촬영 현장 비하인드가 담겼다. 이번 뮤직비디오에는 연예계 대표 절친으로 잘 알려진 김영옥과 나문희가 함께 출연해 오랜 시간 쌓아온 우정을 연기로 풀어냈다.

아이유는 촬영을 앞두고 두 대선배를 위한 깜짝 이벤트를 준비했다. 촬영장 대기실을 직접 꾸미고 각종 선물과 간식까지 세심하게 챙기며 두 사람을 맞았다.

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하지만 정작 나문희의 마음을 가장 크게 움직인 건 따로 있었다. 준비된 공간에서 아이스크림을 먹으며 휴식을 취하던 나문희는 "우리 둘이 친한 거 어떻게 알고 하라 그랬지?"라며 "그게 제일 고마워. 지은아 사랑해"라고 진심을 전했다.

아이유가 단순히 두 원로 배우를 한 작품에 섭외한 것을 넘어 두 사람이 실제로 오랜 세월 친분을 이어온 사이라는 점까지 알고 그 관계에 의미를 부여했다는 사실에 감동한 것이다.

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김영옥과 나문희는 오랜 세월 연예계에서 함께 활동해온 동료이자 절친이다. 긴 시간 각자의 자리에서 배우로 활동하면서도 꾸준히 우정을 이어온 두 사람이 한 뮤직비디오 안에서 다시 만났다는 점 자체가 특별한 의미를 더했다.

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아이유 역시 두 사람의 관계를 이번 작품의 중요한 정서로 삼았다. 촬영장에서도 나문희와 김영옥이 편안하게 촬영할 수 있도록 대기 공간부터 간식, 선물까지 직접 챙기며 각별한 마음을 드러냈다.

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이후 영상에서는 아이유가 두 배우를 위해 이른 시간부터 직접 유명 떡집을 찾고 대기실을 꾸미는 모습까지 담겨 화제를 모았다.

한편 아이유는 최근 고질적인 이관개방증 증세가 악화되면서 9월 예정됐던 고양 스타디움 콘서트와 이후 공연 일정을 조정하고 정규 6집 발매도 연기한 상태다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com