故오요안나, 오늘(15일) 2주기…MBC, 본사에 추모공간 마련

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[스포츠조선 조민정 기자] MBC 기상캐스터로 활동했던 고(故) 오요안나가 세상을 떠난 지 2년이 흘렀다. MBC는 고인의 2주기를 맞아 본사에 추모 공간을 마련하고 일주일간 추모 주간을 운영한다.

오요안나는 지난 2024년 9월 15일 세상을 떠났다. 향년 28세. 고인의 사망 소식은 약 3개월 뒤 뒤늦게 알려졌고 이후 휴대전화에서 유서와 메신저 대화 등이 발견되면서 생전 직장 내 괴롭힘을 당했다는 의혹이 제기됐다.

2주기를 맞은 MBC는 지난 14일부터 오는 20일까지 일주일을 추모 주간으로 지정했다. 서울 마포구 상암동 MBC 본사 경영센터 1층에는 고인을 기릴 수 있는 별도의 추모 공간도 마련됐다. MBC는 해당 공간에 대해 고인과 함께했던 시간을 기억하고 애도의 마음을 나누기 위해 준비했다고 밝혔다.

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2주기 당일인 15일 오후에는 추모 행사도 이어진다. MBC 신사옥 1층에서 헌화가 진행된 뒤 사옥 앞 광장에서는 '오요안나, 오늘도 맑음'이라는 이름의 추모제가 열릴 예정이다.

오요안나는 2021년 MBC 기상캐스터로 입사해 약 3년간 활동했다. 고인이 세상을 떠난 뒤 유족은 직장 내 폭언과 부당한 지시 등 괴롭힘이 있었다고 주장했고, 관련 논란은 사회적 문제로 번졌다. 고용노동부 특별근로감독에서도 업무상 필요성이 인정되기 어려운 발언 등이 반복된 정황이 확인됐다. 다만 오요안나가 근로기준법상 MBC 소속 근로자에 해당하지 않는다는 판단에 따라 직장 내 괴롭힘 금지 규정이 직접 적용되지는 못했다.

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이후 MBC는 유족에게 공식 사과하고 고인에게 명예사원증을 수여했다. 기존 프리랜서 형태의 기상캐스터 제도를 폐지하고 정규직 '기상기후 전문가' 제도를 도입하는 등 후속 대책도 내놨다.

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유족은 현재도 가해자로 지목된 동료를 상대로 손해배상 소송을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com