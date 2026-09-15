"술 취해 비틀"…前 엑소 루한, 10년 열애 끝 결별 후유증? 걸그룹 생일파티서 포착[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 엑소 출신 루한의 충격적인 근황이 공개됐다.

중국 소후뉴스 등 현지 언론은 12일 "루한이 장비천의 37번째 생일 파티에서 포착됐다. 그는 술을 많이 마신 듯 비틀거려 경호원 두 명의 부축을 받아 겨우 차에 탑승했다. 매우 수척해지고 살이 많이 빠졌고 얼굴은 부어있었다. 세월의 흔적이 느껴지는 모습이었다"고 보도했다.

매체들은 루한의 변화가 관효동과의 결별 후유증 때문일 것이라는 추측을 내놨다.

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루한과 관효동은 2017년 공개 연애를 시작했다. 두 사람은 중국판 '런닝맨'과 다양한 드라마에 함께 출연하고, 데이트 사진을 공개하며 서로에 대한 애정을 숨기지 않았다. 2022년에는 이미 혼인신고를 끝냈다는 루머가 나왔으나, 관효동의 아버지가 극구 부인하는 해프닝도 벌어졌다.

그러나 두 사람은 수차례 불거진 결별설 끝에 각자의 길을 걷게 됐다. 아직 양측에서 결별설에 대한 공식 입장을 밝히지는 않았지만, 10년 동안 서로의 생일마다 커플 인증샷을 공개했던 두 사람이 썰렁한 생일을 보내고 2025년 이후 교류를 한 흔적도 발견되지 않았다. 이에 현지에서는 루한과 관효동의 결별이 기정사실화된 분위기다.

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루한은 2012년 엑소 멤버로 데뷔, 큰 인기를 끌었으나 2014년 소속사 SM엔터테인먼트에 전속계약 무효소송을 제기했다. 법원은 원래 계약대로 2022년까지 SM엔터테인먼트와의 계약이 유효하다는 판결을 내렸다. 이후 루한은 중국으로 돌아가 솔로 가수 겸 배우로 활동했다.

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관효동은 2001년 드라마 '연해침부'로 데뷔, '여사부 반숙' '요안' '생봉기시' 등의 드라마와 '후난성 전투' '삼국 : 무영자' 등의 영화에 출연했다.

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장비천은 2012년 KBS에서 주관한 K팝 월드페스티벌에서 우승한 것을 계기로 한국 걸그룹 써니데이즈로 데뷔했으나 소속사와의 분쟁으로 결국 팀에서 탈퇴했다. 이후 중국으로 돌아가 '보이스 오브 차이나 시즌3'에서 최종 우승하며 가수로 활동 중이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com