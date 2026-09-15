女 BJ에 흉기 겨누고 뜨거운 물 뿌린 前 매니저, 살인예비 혐의로 결국 구속

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[스포츠조선 조민정 기자] 인터넷 방송 진행자인 20대 여성 BJ를 찾아가 흉기로 위협하고 뜨거운 물을 뿌린 전 매니저가 결국 구속됐다.

14일 경기 안산상록경찰서에 따르면 20대 남성 A씨는 특수상해·특수감금·살인예비 혐의로 구속됐다.

A씨는 지난 12일 오후 5시 20분께 경기 안산시 상록구의 한 식당에서 여성 BJ B씨의 목에 흉기를 겨누고 다리 부위에 뜨거운 물을 뿌쳐 상해를 입힌 혐의를 받고 있다. 당시 경찰은 "남자가 여자를 때리고 있다"는 목격자들의 신고를 받고 출동했다. 신고 과정에서 여성의 비명과 A씨의 흉기 소지 사실을 확인한 경찰은 최고 위급 단계인 '코드 제로'를 발령하고 경찰관 30여 명을 현장에 투입했다. 경찰특공대에도 출동을 요청했다.

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경찰이 도착했을 당시 A씨는 한 손으로 B씨의 목을 붙잡고 다른 손에는 흉기를 든 채 식당 안에서 대치하고 있었던 것으로 전해졌다. B씨는 흉기에 목 부위 찰과상을 입었으며 뜨거운 물로 다리 부위에 화상을 입었다.

긴박한 대치는 경찰의 기지로 끝났다. 현장 상황관리관이 A씨에게 "목이 마르지 않으냐"고 말을 건 뒤 물통을 건네는 척 접근했고 A씨의 경계가 느슨해진 순간 흉기를 쳐내며 제압에 나섰다. 경찰은 테이저건을 발사해 A씨를 현행범으로 체포했다. 제압 과정에서 경찰관 한 명도 손을 다친 것으로 알려졌다.

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조사 결과 A씨는 과거 B씨의 인터넷 방송에서 채팅창을 관리하는 매니저로 활동했다. 그러나 최근 B씨와 사이가 틀어져 일을 그만뒀고, 이후 방송 채팅창에서 서로를 비방하는 등 갈등을 이어온 것으로 파악됐다. 특히 B씨가 A씨를 명예훼손 혐의로 고소하는 방법을 문의하고 이를 방송에서 언급하자 A씨가 앙심을 품고 범행을 계획한 것으로 경찰은 보고 있다. A씨는 사건 당일 흉기를 미리 준비해 B씨의 주거지까지 찾아갔다. 위협을 느낀 B씨가 인근 식당으로 몸을 피했지만 A씨는 뒤따라가 범행을 이어간 것으로 조사됐다.

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경찰은 흉기를 사전에 준비한 점 등을 근거로 살인예비 혐의를 적용했다. 앞으로 추가 조사를 통해 보복범죄와 살인미수 혐의를 적용할 수 있는지도 검토할 방침이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com