[공식] 구교환·신승호, '부활남: 더 레드' 비하인드 전한다…오늘(15일) '살롱드립' 출격

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'의 구교환과 신승호가 유튜브 '살롱드립'에 출연한다.

'부활남: 더 레드'의 구교환, 신승호가 유튜브 '살롱드립'에 출연해 호스트 장도연과 특별한 만남을 가진다. 15일 오후 6시 공개되는 에피소드에는 죽을수록 강해지는 부활 능력자 석환 역의 구교환과 그를 쫓는 미스터리한 인물 블랙 역의 신승호가 'D.P.'에 이어 '부활남: 더 레드'에서 두 번째로 호흡을 맞춘 소감과 함께 촬영 현장의 비하인드, 액션을 완성하기까지의 과정까지 풍성한 이야기를 나눌 예정이다.

특히 '살롱드립'에 네 번째로 출연한 구교환은 특유의 재치 있는 입담과 호스트 장도연과의 친근한 케미로 토크에 활력을 더하고, 신승호는 솔직하고 능청스러운 매력으로 구교환과 환상의 티키타카를 보여줄 예정이다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com