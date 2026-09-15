김숙 "'토밥'에서 잘렸다, PD·작가 잘 봐라"…강제 하차 폭로 후 분노의 먹방

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김숙이 '토밥'에서 강제 하차 당했다고 고백했다.

14일 김숙의 유튜브 채널에서는 '초가을 제주 제대로 즐기기 도민 추천 맛집까지'라는 제목의 영상이 게재됐다.

줄 안 서는 도민 맛집 투어에 나선 김숙은 "세화리에 왜 왔냐면 공항에서 만남 어떤 어머님께서 여기는 가야 한다더라"라고 도민 추천을 받고 갈비찜 집에 왔다.

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김숙은 "박해일 씨 진짜 미식가인 거 아냐. '그 집 진짜 맛있대' 해서 간 집에는 박해일 씨 사인이 있다. 항상 나보다 앞서간다. 가는 곳마다 박해일 씨 사인이 있더라"라고 밝히기도.

음식을 기다리며 김숙은 "제주도는 한국이잖아. 떨어져있어서 그런가 해외 나와있는 느낌이다. 제주도에서는 유일하게 일 생각이 안 난다. 유튜브 생각 뿐"이라 설렘을 드러냈다.

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이날 김숙의 음식 메이트는 '밥블레스유' PD. 김숙은 "'밥블레스유' 다시 하자. 멤버 다시 짜자"고 제안했고 PD는 "너무 하고 싶다. 위장 좋은 사람들로 다시 모아보겠다"고 밝혔다.

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이에 김숙은 "나 얘기했나? 나 '토밥' 짤렸다. 나는 할 줄 알았다. 내가 어느 정도 할 줄 알았는데 안 되더라"라며 E채널 '토요일은 밥이 좋아'에서 강제 하차 당했다고 토로했다. 그러자 PD는 "근데 '밥블레스유'는 먹는 것보다 토크가 맛있게 가줘야 한다. 인생의 경험과 음식이 어우러져야 한다"고 밝혔고 김숙은 "너 잘 왔다. '밥블레스유' PD가 오니까 용기가 생긴다"며 기뻐했다.

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이어 음식이 나오자 김숙은 "'토밥' PD 잘 봐라. '토밥' 작가 잘 봐라. 내가 이렇게 음식 잘 먹는 사람"이라며 분노의 먹방을 펼쳤다.

wjlee@sportschosun.com