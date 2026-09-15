MC몽, 대학 축제서 '현금 다발' 등록금 쾌척…'돈 자랑 vs 통 큰 선행' 극명한 엇갈림

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[스포츠조선 조민정 기자] MC몽이 대학생에게 한 학기 등록금을 현금으로 선물하며 약속을 지켰다. 학생에게는 현실적인 부담을 덜어준 '통 큰 선행'이었지만 일각에서는 굳이 관객이 지켜보는 무대에서 현금으로 전달해야 했느냐며 '돈 자랑 아니냐'는 삐딱한 시선도 나왔다. 선행을 두고도 반응이 극명하게 갈린 모양새다.

MC몽은 지난 11일 경기대학교 축제 무대에 올라 학생들과 만났다. 이날 그는 '서커스', '아이스크림', '사랑 범벅' 등 히트곡을 비롯해 정규 10집 선공개곡 '젊은날'까지 10곡이 넘는 무대를 선보이며 분위기를 달궜다.

공연의 마지막에는 깜짝 이벤트가 이어졌다. MC몽은 현장에서 직접 학생 한 명을 선정한 뒤 해당 학생의 한 학기 등록금에 해당하는 금액을 현금으로 전달했다. 그는 학생에게 "꼭 공부하는 데 써라"는 당부도 건넨 것으로 전해졌다.

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이는 즉흥적으로 마련된 이벤트는 아니었다. MC몽은 앞서 틱톡 라이브 방송을 통해 "경기대학교 축제에서 학생 한 명을 뽑아 한 학기 등록금을 지원하겠다"며 "현금으로 가져가겠다"고 예고했다. 말로만 끝날 수 있었던 약속을 실제 무대에서 이행한 셈이다.

소식이 전해지자 온라인 반응은 두 갈래로 나뉘었다. 한쪽에서는 등록금 부담이 큰 대학생에게 직접적인 도움을 건넸다는 점을 높이 평가했다. "약속을 진짜 지킨 것이 대단하다", "학생에게는 평생 기억에 남을 선물", "금액과 상관없이 행동으로 옮겼다는 게 중요하다"는 취지의 호평이 이어졌다.

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반면 선행을 공개적으로 연출한 방식이 불편하다는 반응도 뒤따랐다. 등록금을 계좌로 조용히 지원할 수도 있었는데 공연 무대에서 현금으로 전달한 것은 지나치게 보여주기식 아니냐는 지적이다. 일부에서는 "좋은 일인 건 맞지만 현금 다발까지 공개할 필요가 있었나", "기부라기보다 돈 자랑처럼 보인다"며 과시성 이벤트라는 시선을 보냈다.

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특히 MC몽이 최근 김민종과 관련된 폭로와 고소 논란 등 여러 잡음의 중심에 섰던 만큼 이번 선행을 순수하게만 바라보기 어렵다는 의견도 나왔다. 등록금 지원이 논란으로 악화된 여론을 돌리기 위한 행보 아니냐는 의심이다.

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한편 MC몽은 최근 정규 10집 선공개곡 '젊은날'을 발표하고 대학 축제 무대에 오르는 등 가수 활동을 재개했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com