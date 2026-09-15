BTS 부러우면 말을 하지…中, '스윔' 싱글 불법 판매[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 또 중국에서 불법 판매 피해를 당했다.

서경덕 성신여대 교수에 따르면 최근 중국 대형 온라인 쇼핑몰인 테무에서는 방탄소년단의 '스윔' 싱글 불법 판매가 이뤄지고 있다. '스윔' 싱글은 위버스숍 등 공식 판매처에서만 판매하도록 되어있다. 그런데 테무 측이 불법 판매 상품을 노출한 것은 아무리 플랫폼만 제공한다 하더라도 큰 문제가 될 수 있는 사안이다.

방탄소년단이 중국 때문에 피해를 본 건 이번이 처음도 아니다.

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2023년에는 방탄소년단 관련 상표를 무단으로 박아 넣은 의류, 잡화, 포토카드 등이 수만 점 단위로 적발됐다. 올 3월 광화문 컴백 때는 알리익스프레스, 타오바오 등 중국 대형 쇼핑몰에서 방탄소년단 멤버들의 초상권은 물론 '아리랑' 로고와 디자인을 무단 도용한 제품들이 대량 유통돼 큰 논란이 됐다. 이밖에 방탄소년단의 공식 화보집이나 음반 패키지 등을 무단으로 스캔해 불법 굿즈 패키지로 재판매 하거나, 소속사 하이브 공식 인장을 표절해 정품처럼 속여 파는 등의 범죄도 있었다.

방탄소년단 뿐 아니다. 세븐틴 투모로우바이투게더 뉴진스 등 수많은 K팝 아티스트들이 불법 굿즈 피해를 입었다. 셀 수 없이 많은 아티스트들이 음원 저작권을 도용당하는 사태도 있었다.

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K팝 뿐 아니라 tvN '윤식당', Mnet '쇼미더머니' JTBC '효리네 민박' 등 예능 포맷이 불법 도용되고, '오징어 게임' '더글로리' '우영우' 등 글로벌 흥행작들이 불법 스트리밍 사이트를 통해 유포되기도 했다.

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이러한 불법 행위는 국내 아티스트와 제작사의 정당한 저작권 수입을 침해할 뿐만 아니라 브랜드 가치를 훼손하는 심각한 문제로 지적받고 있으며, 지속적인 법적 대응과 글로벌 플랫폼 차원의 제재 요구가 이어지고 있다.

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서경덕 교수는 "이제는 그만해야 한다. 남의 콘텐츠를 불법 판매해 수익을 남기는 일은 당장 멈춰야 할 것"이라고 일갈했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com