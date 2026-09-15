트와이스 정연→배우 유정연...JYP 떠나 친언니 공승연과 한솥밥 새출발

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[스포츠조선 김수현기자] 배우로서 새로운 도전을 알린 그룹 트와이스 멤버 정연의 새 프로필 사진이 공개됐다.

지난 14일 소속사 바로엔터테인먼트는 공식 채널을 통해 정연의 새로운 프로필 사진을 선보였다.

공개된 사진 속 정연은 긴 생머리에 화려한 메이크업을 덜어내고, 기존의 발랄한 걸그룹 이미지를 벗어던진 채 청순하고 차분한 매력을 뽐냈다.

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'배우 유정연'으로서 내딛는 첫걸음인 만큼 이전과는 180도 다른 스타일링이 단연 시선을 사로잡는다.

앞서 정연은 지난달 10일 JYP엔터테인먼트를 떠나 바로엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 트와이스 멤버 중 처음으로 소속사를 옮기며 큰 화제를 모았던 바 있다.

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당시 정연은 팬들에게 진심 어린 손편지로 소감을 전했다. 그녀는 "보금자리를 옮겨 새로운 도전을 시작하지만, 제 안의 가장 큰 중심인 트와이스는 변함없이 지킬 것"이라며 "트와이스 멤버로서 원스 앞에 서는 일은 언제나 첫 번째일 것"이라고 약속했다. 이어 "사랑해 주셨던 트와이스 정연으로서의 발걸음도, 앞으로 만나게 될 유정연의 새로운 도전도 진심을 담아 준비하겠다"고 덧붙였다.

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특히 바로엔터테인먼트는 정연의 친언니인 배우 공승연이 소속된 곳으로, 두 자매가 한 소속사에서 식구가 되어 펼칠 시너지에도 벌써부터 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

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정연은 앞으로 트와이스 멤버로서의 가수 활동을 충실히 이어가는 동시에, 배우 유정연으로 활동 영역을 넓혀 다채로운 매력을 선보일 예정이다. '연기자'로 변신을 예고한 그녀의 향후 행보에 대중의 이목이 집중되고 있다.

shyun@sportschosun.com