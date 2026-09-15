타블로 밀어낸 투컷, 에픽하이 새 리더 되자마자 독재 시작 “내 곡 강제 발매”

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[스포츠조선 조민정 기자] 투컷이 타블로를 밀어내고 에픽하이의 새로운 리더 자리를 차지했다. 취임과 동시에 자신의 솔로곡을 완전체 신곡으로 바꾸라고 지시하며 거침없는 '리더 독재'까지 시작했다.

최근 에픽하이 공식 유튜브 채널 'EPIKASE(에픽카세)'에서는 자체 콘텐츠로 진행된 '에픽카세 가요제'의 최종 결과가 공개됐다.

이번 가요제는 전문가 심사와 대국민 투표를 비롯해 종합 음원 성적, 라이브 클립 조회수, 숏폼 오디오 성적 등 총 5개 부문의 결과를 합산해 우승자를 가렸다. 단순한 멤버들끼리의 장난스러운 대결처럼 시작했지만 실제 음원 성적과 대중의 선택까지 반영되며 예상보다 치열한 승부가 펼쳐졌다.

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가장 강력한 모습을 보인 멤버는 투컷이었다. 투컷은 전문가 심사와 대국민 투표, 라이브 클립 조회수 등 세 개 부문에서 1위를 차지하며 일찌감치 선두로 치고 나갔다.

기존 리더 타블로의 반격도 만만치 않았다. 타블로는 종합 음원 성적과 숏폼 오디오 부문에서 각각 정상에 오르며 마지막까지 투컷을 추격했다. 그러나 최종 결과를 뒤집는 데에는 실패했다.

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모든 점수를 합산한 결과 투컷이 82점으로 최종 우승을 차지했다. 타블로는 불과 4점 뒤진 78점으로 2위에 머물렀으며, 미쓰라는 30점을 기록했다. 투컷은 가요제 우승자에게 주어지는 특전과 함께 에픽하이의 새로운 리더로 올라섰다.

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타블로에게서 리더 자리를 빼앗은 투컷은 취임 첫날부터 거침없는 행보를 보였다. 타블로와 미쓰라를 불러 모은 그는 자신의 가요제 출품곡 '투컷적 사고(TUKUTZISM)'를 에픽하이 세 멤버가 함께하는 완전체 노래로 다시 만들겠다고 일방적으로 발표했다.

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사전 논의조차 없었던 새 리더의 '강제 통보'에 타블로와 미쓰라는 당황했다. 두 사람은 "좀 미리미리 이야기해 주든가. 가사 쓸 시간은 줘야 하는 것 아니냐"며 반발해 웃음을 안겼다.

그러나 이미 칼을 뽑은 투컷에게 타협은 없었다. 그는 세 멤버가 지금까지 살아오며 갖게 된 각자의 사고방식과 가치관을 한 곡에 담겠다는 구상을 내놓았다. 투컷 한 사람의 이야기를 담았던 '투컷적 사고'를 에픽하이 완전체의 세계관으로 확장해 'EPIKISM(에픽이즘)'으로 재탄생시키겠다는 계획이다.

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새 리더가 되자마자 자신의 곡부터 단체곡으로 만드는 투컷의 사심 가득한 첫 프로젝트에 타블로와 미쓰라도 결국 동참했다. 세 사람의 티격태격하는 관계성과 음악적 개성이 신곡에서는 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 쏠린다.

특히 '리더 타블로' 체제에 익숙했던 에픽하이가 투컷의 지휘 아래 어떤 변화를 보여줄지도 관전 포인트다. 물론 모든 과정이 에픽하이 특유의 유쾌한 세계관 속에서 펼쳐진 프로젝트인 만큼, 세 멤버의 여전한 케미가 신곡을 기다리는 재미를 더하고 있다.

투컷의 리더 취임 첫 결과물인 에픽하이의 신곡 'EPIKISM'은 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com