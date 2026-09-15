티빙, 전 임직원 개인정보 보호 교육…AI 시대 보안 리스크 선제 대응

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[스포츠조선 조민정 기자] 티빙이 개인정보 유출 위험과 규제 환경 변화에 대응하기 위해 전사적인 보안 강화에 나섰다. 일회성 교육에 머무르지 않고 서비스 기획부터 개인정보 파기까지 모든 과정에 보호 원칙을 적용한다는 방침이다.

티빙은 지난 14일 전 임직원을 대상으로 개인정보 보호 교육을 실시했다고 15일 밝혔다. 개인정보 보호에 대한 구성원들의 인식을 높이는 동시에 실제 업무에서 발생할 수 있는 위험에 대응하는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 교육은 개인정보전문가협회 이사를 맡고 있는 윤종수 법무법인 광장 파트너 변호사가 진행했다. 윤 변호사는 '개인정보 유출 리스크 증대 및 규제 패러다임의 변화와 대응 전략'을 주제로 개인정보 보호 환경의 변화와 선제적인 예방 체계 구축의 필요성을 설명했다.

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빠르게 확산하고 있는 인공지능(AI) 기술과 관련한 개인정보 보호 방향도 주요 의제로 다뤄졌다. 업무 과정에서 임직원이 주의해야 할 사항과 함께 새로운 서비스 및 기술을 도입할 때 발생할 수 있는 개인정보 침해 위험에 대응하는 방법이 공유됐다. 특히 개인정보가 생성·수집되는 순간부터 이용과 보관을 거쳐 최종적으로 파기될 때까지 전 과정을 관리하는 '데이터 생명주기(Life-Cycle)' 체계의 중요성이 강조됐다.

티빙은 개인정보의 처리 목적과 보관 기간을 정기적으로 확인하고, 더 이상 필요하지 않은 정보는 적절한 시점에 파기하는 등 관리 기준을 한층 강화할 계획이다. 이를 위해 관련 제도와 업무 프로세스를 점검하고 실무에 적용할 수 있는 구체적인 방안도 마련한다.

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서비스 기획과 개발 단계부터 개인정보 보호 원칙을 반영하는 '프라이버시 중심 설계(Privacy by Design)'도 확대한다. 개인정보 보호를 서비스 출시 이후 문제가 발생했을 때 대응하는 업무로 한정하지 않고, 초기 설계 단계부터 반드시 고려해야 할 기본 원칙으로 정착시키겠다는 취지다. 윤종수 변호사는 "개인정보 보호는 서비스 출시 이후의 대응이 아니라 기획 단계부터 고려해야 하는 기본 원칙"이라며 "서비스 전 과정에서 개인정보 처리 현황을 점검하고 필요한 보호조치를 할 수 있는 체계를 갖추는 것이 중요하다"고 밝혔다.

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티빙은 이번 교육을 시작으로 임직원들이 개인정보 보호 원칙을 실제 업무에서 실천할 수 있도록 관련 교육과 프로그램을 지속적으로 운영한다. 개인정보 처리 전 과정에 대한 관리체계를 수시로 점검하고 제도 및 프로세스도 보완할 예정이다.

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고민석 티빙 인사담당 부사장은 "개인정보 보호는 모든 구성원이 각자의 업무에서 책임 있게 실천해야 하는 기본 원칙"이라며 "구성원들이 개인정보 처리의 중요성과 책임을 업무에 적용할 수 있도록 관련 교육을 강화하고 기준과 절차도 지속적으로 점검하겠다"고 말했다.

티빙은 개인정보 보호를 특정 부서만의 업무가 아닌 전 구성원이 함께 지켜야 할 공통 원칙으로 정착시켜 이용자 신뢰와 서비스 안전성을 동시에 강화한다는 계획이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com