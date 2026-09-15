범키 '호텔 마약 파티'로 잡혀가자 ♥강다혜 "쌤통이다 싶어 감사 기도, 그 뒤로 6개월 못 봐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 범키가 과거 마약 사건을 돌아봤다.

14일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에서는 범키 강다혜 부부가 출연했다.

범키 강다혜 부부는 범키의 방황으로 힘들었던 신혼생활을 떠올렸다. 범키는 "마약 사건이 터졌다"고 밝혔고 강다혜는 "(범키가) 완전히 타락했던 2년의 시간이 있었는데 그때 저희는 헤어져 있었다. 그때의 시간이 터졌다"고 밝혔다.

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범키는 마약 투약 논란으로 대법원까지 가는 법적 공방을 벌였다. 범키는 지난 2012년 8월부터 2013년 9월까지 지인 2명에게 필로폰 약 6kg과 엑스터시 10정을 판매하고 자신도 엑스터시를 투약한 혐의로 구속됐다. 1심에서는 무죄를 선고했으나 2심에서는 범키가 2012년 서울의 한 호텔에서 엑스터시를 투약했다는 공소사실을 받아들여 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했다. 이에 무죄를 주장해온 범키는 항소심 판결에 불복해 상고했으나 대법원은 상고를 기각하고 원심을 확정했다.

범키는 "저는 미국에 이민을 가고 미국에서 살면서 그런 약물에 대한 경각심이 낮았고 인식 자체가 달랐다. 미국에서는 아무렇지 않게 하는 것들이 우리나라에서는 불법이니까 그런 부분에서 '이게 무슨 마약이야' 이런 생각을 갖고 살았다. '하지만 우리나라는 불법이니까 하면 안 돼. 잡히면 안 돼'라는 마인드를 가졌지만 약물에 대한 부정적 인식은 없었다. 우리나라 정서와는 달랐다. 그런 상황이니까 한국에 살면서 그런 걸 접할 기회가 있었다"고 솔직히 밝혔다.

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강다혜는 "검찰에서 전화가 왔다. 원래 가족 한 명한테 조사받는다는 걸 고지를 해야 한다더라. 목소리가 잔뜩 쫄아있었다. 본 적 없는 모습이었다. 저한테 말하기로는 몸에서 안 나왔고 증거가 없고 자기가 질 나쁜 형들이랑 놀았을 때가 있었는데 형들 때문에 억울하게 있는 거라고 하면서 '내일이면 나갈 거니까 시댁이나 회사한테는 말하지 말고 저만 알고 있으라' 해서 저는 정말 다음날 나올 줄 알았다. 그래서 속으로는 '쌤통이다' 싶었다. 이제 정신 차렸겠다 싶었다"고 밝혔다.

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심지어 기쁨의 기도까지 했다는 강다혜는 "친정이었는데 화장실에서 울면서 기쁨의 감사 기도를 했다. '이제 얘 정신 차릴 수 있겠다' 싶었다. 얼마나 무서운 일인지 몰랐고 본인이 말하기로는 '억울해. 그런 일 없었어' 그리고 방금 고백했던 대로 과거의 마약 이런 걸 저는 전혀 몰랐으니까 이 사람과 지내는 친구들이 질 나쁜 친구들인 건 알고 있었지만 이 사람은 그럴 일이 없다 생각해서 억울한 일이구나 싶었다. 근데 그 뒤로 6개월을 집에 못 들어왔다"고 밝혔다.

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범키는 "유치장에서 두 밤 자고 잘 수 있을 거라 생각했는데 구치소로 가게 됐다. 거기서부터가 시작이었다. 검찰에서 가지고 온 그 시기에 알리바이가 다 있었다"며 "근데 억울함은 없었다. 제 삶이 어떻게 살아왔는지 저는 다 알지 않냐. 모두에게 숨기고 살아왔지만 남들이 경험 안 하는 것들을 많이 경험해보고 죄를 진짜 많이 지어본 거에 대해 알기 때문에 이 정도로 죗값을 치러야 한다면 치러야 한다 생각했다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com