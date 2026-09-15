[공식]디즈니+, 운동선수 연애 붙인다…'연애선수촌' 제작 확정

사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 정빛 기자] 기록과 승부에 익숙한 스포츠 선수들이 이번엔 사랑을 놓고 경쟁한다. 디즈니+가 스포츠계 청춘들의 연애 리얼리티 '연애선수촌' 제작을 확정했다.

'연애선수촌'은 스포츠계 남녀 선수들이 선수촌에 입소해 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티다. 0.001초의 기록과 단 1점의 승부를 위해 자신의 한계를 넘어온 선수들이 이번에는 예측할 수 없는 상대의 마음을 얻기 위해 경쟁에 뛰어든다.

경기장에서는 냉철하게 승부를 펼쳐온 선수들이 뜻대로 되지 않는 사랑 앞에서 어떤 모습을 보여줄지가 관전 포인트다. 철저한 자기 관리와 마인드 컨트롤에 익숙한 이들이 본능적인 끌림과 엇갈리는 감정 속에서 펼칠 직진 로맨스와 예측불허 러브라인을 담아낸다.

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스포츠 예능 베테랑 제작진도 뭉쳤다. '뭉쳐야 찬다' 성치경 PD와 '골 때리는 그녀들' 장정희 작가가 의기투합해 스포츠 선수들의 승부 무대를 경기장에서 연애로 옮긴다. 그동안 선수들의 승부욕과 에너지를 예능적 재미로 풀어온 제작진은 이번에는 경기장 밖에서 드러나는 선수들의 솔직한 감정과 연애 본능에 초점을 맞춘다.

'선수촌'이라는 콘셉트를 활용한 다양한 피지컬 미션도 펼쳐진다. 선수들의 운동 능력을 보여주는 데 그치지 않고, 미션의 승패가 이들의 관계와 러브라인에도 변수로 작용할 예정이다. 승리를 향한 경쟁심과 상대를 향한 감정이 뒤엉키면서 스포츠와 연애 리얼리티를 결합한 재미를 선보인다는 계획이다.

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제작진은 "'피지컬의 정점에 있는 운동선수들은 과연 어떤 연애를 할까?'라는 궁금증에서 출발한 프로그램"이라며 "누구보다 뜨거운 육체와 심장을 지닌 운동선수들이 사랑 앞에서는 어떤 모습을 보여줄지에 주목했다"고 밝혔다.

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이어 "평소 철저한 자기 관리와 마인드 컨트롤로 자신을 통제해 온 선수들이 뜻대로 되지 않는 사랑과 예측할 수 없는 끌림 앞에서는 어떤 모습을 보여줄지 기대해 달라"며 "다채로운 피지컬 미션을 통해 선수들의 본능적인 승부욕과 매력을 보여주는 것은 물론, 경쟁과 사랑이 뒤엉키며 달라지는 관계와 감정까지 생생하게 담아낼 예정"이라고 전했다.

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디즈니+ 오리지널 예능 '연애선수촌'은 2027년 전 세계에 공개될 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com