[SC리뷰] 양상국 "코로나 때 부친상 당해, '개콘' 동료들 함께 밤새워" ('말자쇼')

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 아버지를 떠나보낸 아들의 마음을 따뜻하게 위로했다.

14일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '9회말 2아웃' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 아버지가 돌아가시고 죄책감 속에서 살고 있는 아들의 사연이 이어졌다.

지난해 12월 아버지를 떠나보낸 사연 주인공은 "아버지가 첫 증상을 보인 지 2주가 지나 응급실로 모셨는데 3개월간 병원에 계시다 돌아가셨다"라며 "증상을 무심코 넘긴 게 마음에 남는다"라고 심경을 털어놨다. 그는 "병원에서 일하는데 환자들을 아버지가 계셨던 중환자실로 이송할 때마다 여전히 마음이 안 좋다"라고 아버지를 그리워했다.

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'말자 할매' 김영희는 "최선을 다해 부모님을 모신다고 해도 막상 떠나시면 못 해 드린 것만 생각난다"라며 사연자의 마음에 공감했다. 그러면서 "아버지도 아들이 슬픈 표정 짓는 걸 바라지 않을 것"이라며 "부모님은 자식이 웃고 행복할수록 위에서 춤을 추고 계실 것"이라고 따뜻한 위로를 건넸다.

게스트 양상국은 코로나 팬데믹 시기 아버지를 떠나보냈던 경험담을 전했다. 그는 "아버지께 수의 한번 못 입혀드린 게 가슴이 아프다"라며 "자책하는 것보다 잘 살고 행복한 게 낫다고 생각한다. 사연자님 아버님도 아들이 많이 웃는 걸 바라실 것"이라고 위로했다.

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이어 양상국은 "코로나 때라 어수선했는데 허경환을 비롯한 22기 동기들이 4일 밤을 같이 새워줬다"라고 회상했다. 그는 "아버지 가시는 마지막 길에 동기들이 유행어도 한 번씩 해줬다"라며 김원효가 '좋은 데 안 가면 안 돼!', 허경환이 '좋은 데 가고 있는데~'라고 했던 것을 언급했다. 그러면서 "아버님 가시는 길에 좋은 분들과 좋게 웃으면서 보낼 수 있다는 게 자식으로서 뿌듯했다"라고 덧붙여 뭉클함을 자아냈다.

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이 밖에도 이날 '말자쇼'에서는 서울에 상경한 대학생의 고민, 프러포즈하고 싶은 남자친구의 고민, 전역 후 제2의 삶을 살고 있는 퇴역 군인의 고민 등 다양한 사연이 공개됐다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com