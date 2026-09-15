기안84 잡는 김연경X카즈하→살림하는 이준호…한겨울 민박집 '기안장2' 오픈

Kian's Bizarre B&B S2 Kian84 in Kian's Bizarre B&B S2 Cr. Netflix ⓒ 2026

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[스포츠조선 정빛 기자] 울릉도 바다 위에서 민박집을 띄웠던 기안84가 이번엔 한겨울 대관령으로 향한다. 김연경, 이준호, 카즈하까지 새 직원으로 합류해 더 춥고 더 독해진 '기안식 민박'을 연다.

오는 22일 공개되는 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'는 대관령에 문을 연 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객들과 함께 생활하는 신개념 민박 버라이어티다.

시즌1 기안장 1호점이 울릉도 바다 위에 자리 잡았다면, 시즌2의 무대는 한겨울 대관령 깊은 산자락이다. 기안84의 상상력을 현실로 구현한 새로운 민박집에서 출연진과 숙박객들은 추운 겨울밤 한 공간에 모여 함께 먹고 놀고 이야기를 나누며 시간을 보낸다.

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Kian's Bizarre B&B S2 (L to R) Kian84, LEE JUNHO, KAZUHA, Kim yeon koung in Kian's Bizarre B&B S2 Cr. Jin-ho Park/Netflix ⓒ 2026

연출을 맡은 이소민 PD는 "시즌2를 준비하면서 가장 큰 고민은 '첫 번째 기안장을 보신 분들에게 어떻게 또 새로운 모습을 보여드릴 수 있을까'였다"며 "기안84 씨도 신선한 그림을 고민했고 기안84만이 할 수 있는 상상을 내놓았다"고 밝혔다. 이어 "계절과 장소, 직원들은 모두 달라졌지만 기안의 상상이 현실이 된 공간에서 처음 만난 사람들이 함께 먹고 자고 웃으며 가까워지는 기안장만의 재미는 그대로"라고 설명했다.

기안84 역시 시즌1을 거치며 '경력직 주인장'이 됐다. 기안84는 "2호점에서는 손님들과 더 소통하려고 했다"며 "숙박객과 함께 지내면서 제가 부족한 것을 많이 배우는 시간이었다. 신기하고 즐거운 기안장 2호점을 정성 들여 준비했다"고 말했다.

Kian's Bizarre B&B S2 Cr. Jin-ho Park/Netflix ⓒ 2026

Kian's Bizarre B&B S2 KAZUHA in Kian's Bizarre B&B S2 Cr. Jin-ho Park/Netflix ⓒ 2026

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새 직원들의 캐릭터도 관심사다. 김연경은 기안84를 잡도리하는 청결 담당이자 분위기 메이커로 활약한다. 김연경은 "기안장에서는 계획대로 흘러가는 일이 거의 없다"며 "예상하지 못한 상황을 어떻게 해결해 나가는지, 숙박객과 어떤 이야기를 만들어가는지를 재미있게 봐주시면 좋겠다"고 전했다.

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사진제공=넷플릭스

이준호는 요리부터 청소까지 빈틈없이 해내는 '일잘러'로 나선다. 모든 상황을 정리하려는 완벽주의자의 면모도 보여줄 예정이다. 이준호는 "기안장은 평생 잊지 못할 추억이었다"며 "평생 살면서 쉽게 경험할 수 없는 일들을 저희가 경험한 만큼 예상치 못한 재미가 많다"고 귀띔했다.

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막내 카즈하는 무엇이든 열심히 하면서도 기안84와 동료들에게 필요한 말을 정확히 던지는 '일침 담당'을 맡는다. 특히 카즈하는 기안장에서의 생활을 두고 "어떻게 보면 생존 서바이벌처럼 저희가 점점 더 강해지는 모습을 보실 수 있을 것"이라고 표현해 만만치 않았던 2호점 생활을 예고했다.

Kian's Bizarre B&B S2 Kim yeon koung in Kian's Bizarre B&B S2 Cr. Jin-ho Park/Netflix ⓒ 2026

다양한 국적과 직업, 사연을 가진 숙박객들도 기안장 2호점을 찾는다. 특히 기안84가 시즌1보다 숙박객들과 적극적으로 어울리면서 임직원과 손님 사이의 경계도 한층 흐려졌다는 설명이다.

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이소민 PD는 "기안84 씨가 1호점보다 숙박객과 더 많이 소통하고 싶어 해서 같이 먹고 떠들고 게임하는 시간이 자연스럽게 많아졌다"며 "밖은 춥고 밤은 긴 한겨울 대관령이라는 환경 덕분에 모두가 한 공간에 둘러앉아 함께 보내는 시간도 길어졌다"고 말했다. 이어 "처음 만난 사이인데 어느 순간 보면 대학 MT에 함께 온 친구들처럼 다 같이 떠들었다"고 덧붙였다.

울릉도를 떠나 한겨울 대관령에 새롭게 문을 연 넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2'는 오는 22일 전 세계에 공개된다.

사진제공=넷플릭스

Kian's Bizarre B&B S2 Cr. Netflix ⓒ 2026

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com