"강렬하고 짜릿하게"…'부활남: 더 레드', SCREENX·4DX·MX4D 특별관 개봉 확정

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 SCREENX, 4DX, MX4D 특별관 개봉을 확정했다.

SCREENX에서는 좌, 우, 정면, 총 세 개의 면으로 확장된 스크린을 통해 액션의 스케일과 공간감을 극대화한다. 건물을 뛰어넘고 도심 곳곳을 거침없이 가로지르는 '석환'의 역동적인 액션과 움직임이 보다 넓어진 화면으로 펼쳐져 마치 관객이 영화 한가운데 들어선 듯한 극강의 몰입감을 선사할 것으로 기대된다.

4DX에서는 모션 체어와 다양한 환경 효과를 통해 스크린 속 액션을 온몸으로 체감할 수 있다. 야구 배트를 거침없이 휘두르는 순간부터 총알이 빗발치는 액션 시퀀스에 이르기까지 '석환'의 강렬한 액션이 선사하는 타격감과 쾌감을 더욱 생생하게 느낄 수 있을 것이다.

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또한, MX4D는 스크린 속 움직임을 장면마다 디테일하게 구현하는 정교한 모션으로 영화의 현장감을 극대화한다. 움직임, 속도, 방향 전환을 위트 있고 세밀하게 표현해 마치 스크린 속 공간에 직접 들어와 있는 듯한 몰입감 을 선사한다. 특히 좁은 골목을 질주하며 차량 사이를 거침없이 빠져나가는 카체이싱 장면에서는 실제 차량에 탑승해 질주하는 듯한 생생함을 느낄 수 있으며, 장면마다 정밀하게 구현된 모션을 통해 추격전의 긴박함을 더욱 실감나게 경험할 수 있을 것으로 기대된다. 이처럼 SCREENX의 확장된 스케일과 4DX의 오감으로 체감하는 액션, MX4D의 역동적인 모션까지 '부활남: 더 레드'는 각기 다른 특별관 포맷의 매력을 통해 관객들에게 잊을 수 없는 영화적 체험을 안겨줄 것이다.

한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 30일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com