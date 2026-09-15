심은하의 ‘초록 눈’ 33년 만에 부활…정채연, ‘M:리부트’서 파격 1인 3역

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[스포츠조선 조민정 기자] 1994년 안방극장을 공포로 몰아넣었던 '초록 눈의 M'이 33년 만에 부활한다. 이번에는 정채연이 발레리나와 천재 외과의사, 복수의 화신을 넘나드는 파격적인 1인 3역으로 심은하가 남긴 강렬한 기억에 도전한다.

티빙은 2027년 공개되는 오리지널 시리즈 'M:리부트'에 정채연과 정건주가 출연한다고 밝혔다.

'M:리부트'는 촉망받던 발레리나 마리의 몸에서 미스터리한 인격 'M'이 깨어나고, 정체불명의 초록빛을 추적하던 형사 지석이 기이한 사건에 휘말리면서 벌어지는 공포 스릴러다.

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원작은 1994년 MBC에서 방송돼 센세이션을 일으킨 드라마 'M'이다. 당시 파격적인 소재와 음산한 분위기, 초록빛 눈으로 변하는 주인공의 모습이 강렬한 인상을 남기며 한국 공포 드라마를 대표하는 작품으로 자리 잡았다.

33년 만에 다시 태어나는 작품의 중심에는 정채연이 선다. 정채연은 촉망받는 여고생 발레리나 마리와 미국에서 온 천재 외과의사 제니, 마리의 몸에서 깨어나는 의문의 인격 M까지 서로 다른 세 인물을 연기한다. 데뷔 후 처음 도전하는 1인 3역이다.

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발레 기대주인 마리는 엄격한 정치인 아버지와 집착이 강한 어머니 밑에서 자란 인물이다. 세계적인 발레 학교의 오디션을 앞두고 반복되는 악몽에 시달리던 중 몸속에서 또 다른 인격 M이 깨어나면서 평온했던 인생이 뒤집힌다.

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정채연이 동시에 연기할 제니는 미국에서 온 천재 외과의사로, 속내와 정체가 베일에 싸여 있다. 세 인물이 어떤 관계로 얽혀 있는지가 극의 핵심 미스터리가 될 전망이다.

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정채연은 "새로운 도전인 만큼 많이 공부하고 경험하며 한 걸음 성장할 수 있는 작품이라고 생각한다"며 "제 안에 어떤 새로운 모습이 있을지 저 역시 궁금했다. 한층 성장한 모습으로 찾아뵙겠다"고 소감을 밝혔다.

정건주는 제니 주변에서 벌어지는 의문의 사건을 추적하는 형사 지석으로 변신한다. 빠른 판단력과 끈질긴 수사력을 갖춘 에이스 형사지만, 사건이 벌어질 때마다 등장하는 초록빛의 잔상으로 인해 10년 전 그날 밤의 기억과 다시 마주하게 된다.

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이번 작품을 통해 처음 형사 역할에 도전하는 정건주는 "지석 역으로 인사드릴 수 있어 설레고 기쁘다"며 "좋은 모습을 보여드리기 위해 최선을 다해 준비하고 있다"고 전했다. 정채연과 펼칠 미스터리한 로맨스 역시 관심을 모은다.

연출은 '밤이 되었습니다', '청담국제고등학교2'와 영화 '스승의 은혜', '무서운 이야기' 등을 선보인 임대웅 감독이 맡는다. 영화 '히든페이스', '미씽: 사라진 여자'에 참여한 홍은미 작가와 이정은 작가가 극본을 집필한다.

전설로 남은 원작의 섬뜩한 분위기를 계승하면서도 새로운 세대의 감각을 더하겠다는 'M:리부트'. 정채연의 초록빛 눈이 과거 심은하가 남긴 충격을 다시 소환할 수 있을지 주목된다. 작품은 2027년 티빙에서 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com