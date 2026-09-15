박미선♥이봉원 아들·딸, 배우 데뷔 '대반전'...부모 후광 숨겼다 "엑스트라부터 시작"

사진=tvN '유퀴즈온더블럭' 캡처, 최상엽 SNS

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이봉원이 아들 최상엽과 딸 이유리의 배우 활동을 지켜본 소감을 전했다.

지난 14일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성'에는 이봉원이 출연해 자녀들의 배우 활동에 대한 이야기를 나눴다.

이날 조혜련은 "봉원 오빠랑 미선 언니가 다 연기자니까 딸, 아들이 다 연기자다"라며 "그런데 아이들이 엄마, 아빠가 배우라는 걸 숨기고 엑스트라부터 일을 하더라"고 말했다.

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부모의 도움을 받기보다 스스로 바닥부터 시작한 이봉원, 박미선의 두 자녀에 대한 이야기였다.

조혜련은 "아들이 제가 하는 연극 '사랑해 엄마' 오디션을 보러 왔다. 그런데 이름이 '최상엽'인 거다. 그래서 성이 달라서 난 못 알아봤다"고 당시 상황을 전했다.

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이에 이봉원은 "아들 이름이 '최상엽'으로 바뀌었다는 얘기도 난 금시초문이었다"며 자신 역시 뒤늦게 아들의 활동명을 알게 됐다고 밝혔다.

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배우로 무대에 선 아들을 직접 본 소감도 털어놨다. 이봉원은 "뿌듯했다. 집에서는 '야! 이렇게 해봐' 해도 소극적이었다. 그래서 '저게 무슨 연기를 하냐' 싶었다"고 말했다.

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그러나 막상 연극 무대에 오른 아들의 모습은 달랐다. 이봉원은 "그런데 그런 애가 연극하는 걸 보니까 또박또박 잘하더라. 그런 모습을 못 봤다가 '내 자식이 잘하네' 싶었다"고 전했다.

이경실이 "아들한테 잘한다고 얘기해줬냐"고 묻자 이봉원은 "그냥 '괜찮더라'라고 했다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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이봉원은 자녀들에게 방송 출연 기회를 만들어주려 했지만 이들 역시 부모의 도움을 원하지 않았다고 밝혔다.

이봉원은 "나도 아들 딸을 방송에서 뭐 좀 해주려고 하는데 걔들이 싫다더라"고 말했다. 이에 이경실은 자신 역시 딸이 배우로 활동하고 있다며 "우리 딸도 그렇다. 오빠나 나나 애들 하는 대로 지켜보는 수밖에 없다"고 공감했다.

특히 이봉원과 박미선의 두 자녀는 모두 연극영화과 출신으로 배우로 데뷔한 것으로 알려졌다. 부모가 연예계에서 오랜 시간 활동했지만, 이들은 부모의 이름을 앞세우기보다 엑스트라 등으로 경험을 쌓으며 스스로 배우의 길을 걸어온 셈이다.

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앞서 이봉원은 자신의 유튜브 채널을 통해 훤칠한 외모의 아들을 공개하기도 했다. 당시 이봉원은 "아들은 저와 종자가 달라 키가 크다"고 농담을 건넸다. 아들은 1997년생으로 알려졌으며 키는 183cm인 것으로 전해졌다.

한편 이봉원은 1993년 박미선과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com