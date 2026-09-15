[공식] 미요시 아야카, 건강 회복했다…'타짜: 벨제붑의 노래' 무대인사 합류

사진 제공=CJ ENM

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'의 팀 타짜가 5주간의 대대적인 무대인사를 진행하는 가운데, 미요시 아야카도 최근 완쾌를 알리며 합류를 확정했다.

'타짜: 벨제붑의 노래'가 개봉 2주전부터 대대적인 입소문 시사회 및 상영회를 통해 관객들과의 만남을 가지고 있는 가운데, 지난 8월 의료진의 권고로 회복을 위한 휴식기에 들어갔던 미요시 아야카가 한국 홍보에 본격적으로 합류한다.

미요시 아야카는 9월 19일(토), 20일(일) 양일간 진행되는 개봉 전주 무대인사부터 팀 타짜에 합류해 개봉주 무대인사 9월 23일(수), 9월 25일(금), 9월 26일(토), 9월 27일(일)에 참여한다. 개봉 2주차에도 10월 3일(토), 4일(일), 5일(월) 참여하며 개봉 3주차인 10월 9일(금), 10일(토), 11일(일)에도 참석한다. 특히 미요시 아야카는 첫 한국 영화 데뷔작으로 무대인사까지 대대적으로 참석해 전무후무 친한 배우임을 입증 중이다. 한국 팬들과 미요시 아야카의 소통이 기대를 모은다. 총 5주에 걸쳐 진행되는 무대인사의 자세한 일정은 CJ ENM 공식 소셜미디어와 각 극장 공식 사이트, 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

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한편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 '타짜' 시리즈의 마지막 편을 영화한 작품이다. 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한 판을 벌이게 되는 범죄 영화다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연했고, '국가부도의 날', '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 23일 개봉.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com