백진희, ♥캐나다 직장인과 결혼 앞두고 벌써 육아 생각 "내가 하면 어떨까"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 백진희가 육아에 대한 궁금증을 드러냈다.

14일 백진희의 유튜브 채널에서는 '20년 우정 ing~ 찐친 보러 강릉가서 육아 힐링하고 친구네 초밥집 털고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

백진희는 20년 지기 친구를 부러 새벽부터 강릉으로 향했다. 백진희는 "중학교 때부터 친구다. 진짜 오래 됐는데 친구를 보러 가보겠다"며 설레는 마음으로 기차를 탔다. 강릉에서 친구 아들을 만난 백진희는 함께 친구 남편이 운영하는 오마카세집으로 향했다. 백진희는 친구에게 "대단하다. 강릉에서 엄마 가까이 친구나 언니가 있는 것도 아니고 머리 떨어져서 혼자서 이렇게 아기 둘을 키우는 게 쉬운 게 아닌데. 예뻐했다가 또 다시 화냈다가 후회하는 거에 반복이라며"라고 물었고 친구는 "내가 육아하는 모습 보면 현타 올 거 같다. 화를 안 내는 사람이라 생각했는데 화가 많은 사람이었다"고 토로했다.

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친구는 "네가 육아하면 어떨까?"라고 물었고 백진희는 "나도 궁금하다"고 밝혔다. 백진희는 "내가 처음에 강아지를 원래 안 좋아하다가 키우면서 사랑이라는 걸 배우게 되지 않았냐. 뭔가 해봐야 아는 거 같다. 강아지 키우면서 느낀 게 7년 동안 키우면서 코로나19 걸리고 독감에 걸려도 약을 먹고 바로 산책에 나갔다. 그 정도로 나는 나름의 책임감이 강한 사람이구나 싶었다. 근데 강아지랑 아기는 너무 다르겠지? 나도 내가 어떨지 궁금하다"고 밝혔다.

한편, 배우 백진희는 내년 1월 23일 서울의 한 호텔에서 비연예인과 결혼식을 올린다. 백진희의 예비 남편은 캐나다에 거주하는 직장인으로, 백진희는 결혼 후 캐나다와 서울을 오가며 신혼생활을 보낼 예정이다.

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결혼 소식이 알려진 후 백진희는 자신의 유튜브 채널을 통해 "예비 남편은 그냥 평범한 직장인이다. 사업가, 금융인도 아니고 대단한 부를 갖고 있지도 않다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com