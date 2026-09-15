서동주, 父서세원과 불화→뒤늦은 후회..."좀 더 소통하고 이해했어야"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 고(故) 서세원의 딸 서동주가 어머니 서정희의 건강을 걱정하는 마음과 부모를 향한 솔직한 속내를 털어놨다.

지난 14일 서동주는 자신의 유튜브 채널을 통해 부모님에 대한 이야기를 나눴다.

이날 서동주는 유방암 투병을 했던 어머니 서정희의 현재 건강 상태에 대해 "엄마 건강이 100%가 아니다. 그래서 아직 1년 정도의 시간을 더 지켜봐야 한다"고 밝혔다.

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이어 "엄마를 걱정시킬까 봐 말을 덜 하는 부분이 있다"며 "예전엔 오히려 아무 생각 없이 말을 다 나눴었는데 지금은 이제 엄마 건강 문제도 있고 여러 가지 때문에 웬만하면 그냥 나누지 않으려고 하는 그런 게 생겼다"고 털어놨다.

그동안 어머니 서정희에게 자신의 생각과 고민을 대부분 털어놓았던 서동주에게도 변화가 생긴 것. 서동주는 "이제는 엄마한테 쓸데없는 걱정을 끼치고 싶지 않다는 생각이다"라고 말했다.

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그러면서 부모님의 건강을 거듭 강조했다. 서동주는 "엄마, 아빠 다 건강이 최고인 것 같다. 우리가 자녀로서 제일 많이 챙겨줘야 되는데 부모님 건강인 것 같다. 요즘 진짜 많이 느낀다"고 전했다.

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그는 "저도 후회가 많이 남는 일들이 많다"며 "그래서 지금 부모님이 살아계신다면 '있을 때 조금 더 소통해보자, 조금 더 이야기해 보고 이해해 보려고 해보자' 이런 생각이 든다"고 말했다.

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지난 2023년 故 서세원을 떠나보냈던 서동주는 지난해 유튜브 채널 '세바시 강연'에서 아버지를 떠올리며 "좋은데 싫고, 닮고 싶지 않은데 닮은 부분이 너무 많았다. 그걸 애증이라 하더라. 늘 복잡한 감정이 있었다"며 "아버지를 미워하지 않기 위해, 실망하지 않기 위해 '미워하지 않기로 했다', '실망하지 않기로 했다'고 글에 적었다"며 자신의 책을 소개한 바 있다.

아버지에 대한 미움과 그리움이 뒤섞인 복잡한 감정을 오랜 시간 품어왔던 서동주는 이번에도 부모에 대한 후회를 털어놓으며 "있을 때 조금 더 소통해보자"는 마음을 전해 더욱 먹먹함을 안겼다.

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한편 서동주는 고(故) 서세원과 서정희의 딸이다. 캄보디아에서 거주하던 서세원은 2023년 프놈펜의 한인병원에서 링거를 맞던 중 심정지가 발생해 향년 67세로 세상을 떠났다.

서동주는 미국 샌프란시스코대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 미국에서 변호사로 활동했으며, 이후 방송인으로도 활약했다. 지난해에는 엔터테인먼트 업계 종사자와 재혼했다.

shyun@sportschosun.com