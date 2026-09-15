김희재, 설운도 ‘삼바의 여인’ 완벽 소화…흔들림 없는 라이브에 댄스까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김희재가 흔들림 없는 라이브와 리듬감 넘치는 퍼포먼스로 '가요무대'를 뜨겁게 달궜다.

김희재는 지난 14일 방송된 KBS1 '가요무대' 1964회에 출연해 설운도의 대표곡 '삼바의 여인'을 자신만의 색깔로 재해석했다. 이날 방송은 '노래로 떠나는 음악 여행'을 주제로 꾸며졌다.

무대에 오른 김희재는 첫 소절부터 특유의 탄탄한 가창력을 뽐냈다. 경쾌한 삼바 리듬에 맞춰 밝은 표정과 여유로운 무대 매너를 선보이며 단숨에 분위기를 끌어올렸다.

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가창에만 머무르지 않은 퍼포먼스도 시선을 사로잡았다. 김희재는 댄서들과 자연스럽게 호흡을 맞추며 리듬감 넘치는 안무를 펼쳤다. 쉴 틈 없이 이어지는 동작 속에서도 안정적인 라이브를 유지해 '희욘세'다운 무대 장악력을 입증했다.

특히 원곡이 가진 정통가요의 흥겨운 정서는 그대로 살리면서 김희재 특유의 밝고 세련된 에너지를 더했다. 섬세한 표정 연기와 시원한 가창, 유연한 춤선이 어우러지며 '삼바의 여인'을 색다른 매력의 무대로 완성했다.

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김희재는 지난 7일 정규 3집 'REVERB(리버브)'를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 돌입했다. 타이틀곡 '안녕은 정말 싫어'를 통해 한층 넓어진 음악적 색깔과 경쾌한 에너지를 보여주고 있다.

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신곡 무대에서 발랄한 매력을 발산하고 있는 김희재는 이번 '가요무대'에서는 설운도의 명곡을 소화하며 또 다른 얼굴을 보여줬다. 최신 트로트부터 정통가요까지 장르와 세대를 넘나드는 폭넓은 소화력을 다시 한번 증명한 셈이다.

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김희재는 곡에 따라 가창 방식과 표정, 퍼포먼스를 자유롭게 변화시키며 자신만의 무대를 만들어가고 있다. 신나는 댄스 무대와 정통가요의 깊은 감성을 모두 아우르는 그의 다채로운 매력이 이번 컴백 활동에서도 빛을 발하고 있다.

한편 김희재는 음악방송을 비롯해 예능과 라디오 등 다양한 콘텐츠에 출연하며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com