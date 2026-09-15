‘데뷔 30주년’ 박은빈, 대만 팬들 떼창에 왈칵 눈물 “약속 지켜 기뻐”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박은빈이 첫 타이베이 팬 콘서트에서 현지 팬들의 떼창과 깜짝 이벤트에 결국 눈물을 보였다. 데뷔 30주년에 성사된 기다림 끝의 만남이었던 만큼 무대는 웃음과 감동으로 가득 찼다.

박은빈은 지난 13일 대만 레거시 테라에서 '2026 박은빈 팬 콘서트 <은빈노트: 은니버스> 인 타이베이'를 개최하고 현지 팬들과 만났다.

이번 공연은 박은빈이 타이베이에서 처음으로 선보인 단독 공연이다. 특히 데뷔 30주년을 맞은 해에 오랫동안 만남을 기다려온 대만 팬들과 직접 마주했다는 점에서 의미를 더했다.

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'Dreams Come True'를 부르며 무대에 등장한 박은빈은 준비해온 현지어로 팬들에게 첫인사를 건넸다. 그는 "드디어 타이베이에서 만났다. 오늘을 얼마나 기대하고 기다렸는지 모른다"며 "즐겁고 행복한 시간을 보내자"고 외쳐 객석의 뜨거운 환호를 끌어냈다.

박은빈은 밴드 라이브에 맞춰 '눈을 감고 열을 센다면', 'NOW', 'Someday', 'Into The Light', 'Mint', '눈의 멜로디'를 비롯해 신곡 'PRISM' 등 총 11곡을 열창했다. 풍성한 밴드 사운드 위에 안정적인 가창력을 더하며 배우가 아닌 무대 위 가수로서도 남다른 매력을 드러냈다.

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팬들과 더욱 가까이 소통하는 순서도 마련됐다. '은니버스: 관측기록' 코너에서는 팬들이 가장 사랑하는 작품과 캐릭터, 박은빈을 처음 알게 된 계기 등을 살펴봤다.

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메시지 보드가 한국어로 빼곡하게 채워진 모습을 발견한 박은빈은 "여러분, 한국어를 정말 잘한다"며 놀라워했다. 이어 "저 다 읽을 수 있다"고 말한 뒤 팬들이 적은 글을 한 장씩 꼼꼼하게 읽으며 각별한 애정을 표현했다.

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'은니버스: 시그널' 코너에서는 박은빈과 관련된 단어부터 대만 현지의 유행어까지 다양한 문제에 도전했다. 그는 객석에서 쏟아지는 힌트를 적극적으로 받아들이고, 정답을 맞힐 때마다 귀엽고 들뜬 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

공연의 절정은 팬들이 몰래 준비한 서프라이즈 이벤트였다. 객석에서는 영상과 슬로건 이벤트에 이어 'NOW' 떼창이 펼쳐졌다. 첫 만남을 오랫동안 기다려온 팬들의 진심을 마주한 박은빈은 감정을 주체하지 못하고 눈물을 흘렸다.

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박은빈은 신곡 '태양은 떠올라'로 본 공연의 마지막을 장식했지만, 팬들의 뜨거운 앙코르 요청에 다시 무대에 올랐다. 'Dream Us'를 부르며 팬들의 기다림에 화답한 그는 오랜 시간 가슴에 담아뒀던 진심도 털어놨다.

박은빈은 "우리 빙고분들, 정말 오래 기다려주셨다. 늘 만나고 싶었는데 오래 걸렸다"며 "오늘 드디어 약속을 지킬 수 있어 기쁘다. 여러분이 보내주시는 사랑을 늘 알고 있었고 잊지 않고 있었다"고 말했다.

이어 "오늘 정말 행복했다. 우리 다음에 또 만나자"고 재회를 약속했다. 마지막에는 팬들과 '도레미파'를 함께 부르며 첫 타이베이 공연의 피날레를 완성했다.

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현지어 인사부터 밴드와 함께한 11곡의 라이브까지 공연 곳곳에는 팬들을 향한 박은빈의 세심한 준비가 담겼다. 박은빈과 대만 팬들은 노래와 이야기를 나누며 오랜 기다림에도 변하지 않은 서로의 애정을 확인했다.

한편 타이베이 공연을 성공적으로 마친 박은빈은 현재 영화 '남은정' 촬영에 한창이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com