김구라 "♥아내와 두집살림 중, 딸 국제학교 위해 송도 가더니 안 돌아오려 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 김구라가 아내와 두집살림을 하고 있다고 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '그리구라'에서는 '침대에 누워 듣기 좋은 경제 이야기, 김구라 경제 연구소'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김구라는 부동산 전문가들과 용인 수지구에 대해 이야기를 나눴다. "애 키워보면 왜 풍덕천동 사는지 안다. 학원 보내고 장보고 병원 가고 그냥 여기서 다 해결 된다"는 댓글을 읽은 김구라는 "이건 송도도 그렇다. 제가 지금 본의 아니게 두집살림을 하고 있는데 우리 집사람이 벌써 일산에 안 오려 한다. 송도 간지 3주밖에 안 됐는데 벌써 안 오려 한다"고 토로했다.

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전문가는 "벌써 송도에 익숙해지셨다. 송도는 여성들의 천국"이라며 웃었고 김구라는 "집사람 입장에서는 아울렛도 있고 많다. 나는 그래도 일산이 좋다"고 일산 사랑을 드러냈다.

앞서 김구라는 아들 그리의 유튜브 채널을 통해 늦둥이 딸이 송도 국제학교에 합격했다고 밝혔다. 이전부터 여러 차례 국제학교에 대한 관심을 드러낸 김구라는 "오는 8월, 9월부터는 송도 쪽으로 이사를 가야 한다"고 밝히기도. 한편, 김구라는 2015년 전처와 이혼 후 5년 만인 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼했다. 이듬해 9월 늦둥이 딸을 출산하며 화제가 되기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com