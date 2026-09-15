[공식] 안현모, SM C&C 전속계약 체결…전현무·장도연과 한솥밥

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안현모가 강호동, 전현무, 서장훈, 장도연 등이 소속된 SM C&C에 새 둥지를 틀었다.

SM C&C는 안현모와 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사 측은 "안현모는 폭넓은 지식과 세심한 진행 능력을 갖춘 다재다능한 인재"라며 "다양한 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 활발하게 활동할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

안현모는 서울대학교 언어학과를 졸업한 뒤 한국외국어대학교 통번역대학원에서 국제회의통역 석사 학위를 취득했다. SBS 기자로 활동한 그는 이후 통역사와 방송인으로 영역을 넓히며 지성과 진행 능력을 동시에 갖춘 인물로 주목받았다.

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그동안 채널A '뷰티 클리닉 터치미', KBS2 '스모킹 건', SBS '사피엔스 클럽', tvN '미래수업' 등 다양한 장르의 프로그램에서 진행자와 출연자로 활약했다. 시사와 교양은 물론 예능까지 자연스럽게 넘나들며 자신만의 입지를 다져왔다.

특히 안현모는 뛰어난 외국어 능력과 국제 감각을 바탕으로 대형 글로벌 행사의 중계와 진행에서도 강점을 보여왔다.

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'아카데미 시상식'을 비롯해 '빌보드 뮤직 어워즈', '아메리칸 뮤직 어워즈', '그래미 어워즈' 등 세계적인 시상식 중계에 참여했으며, 'APEC CEO 서밋 코리아 2025'를 포함한 각종 국제 행사에서도 안정적인 통역과 품격 있는 진행 실력을 인정받았다.

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새롭게 손을 잡은 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 장도연 등 국내 예능계를 대표하는 방송인들이 대거 소속돼 있다. 탄탄한 매니지먼트 역량을 갖춘 SM C&C와 전문성 및 대중성을 겸비한 안현모가 만나 만들어낼 시너지에도 관심이 쏠린다.

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전속계약을 기점으로 안현모는 방송과 국제 행사, 시사·교양 프로그램 등 다양한 분야에서 한층 활발한 행보를 이어갈 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com