[공식]'서울대→SBS 기자→통역사' 안현모, SM C&C와 전속계약…강호동·전현무·장도연과 한솥밥

사진제공=SM C&C

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 안현모가 SM C&C에 새 둥지를 틀었다.

SM C&C는 15일 안현모와 전속계약을 체결했다고 밝혔다.

서울대학교 언어학과를 졸업한 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원에서 국제회의통역 석사 학위를 취득했다. 이후 SBS 기자를 거쳐 통역사와 방송인으로 활동 영역을 넓혔다.

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채널A '뷰티 클리닉 터치미', KBS2 '스모킹 건', SBS '사피엔스 클럽', tvN '미래수업' 등 다양한 프로그램에서 진행자와 출연자로 활약하며 전문성과 안정적인 진행 능력을 보여왔다.

특히 '아카데미 시상식', '빌보드 뮤직 어워즈', '아메리칸 뮤직 어워즈', '그래미 어워즈' 등 주요 글로벌 시상식 중계에 참여하며 통역 역량을 발휘했다. 'APEC CEO 서밋 코리아 2025'를 비롯한 국제 행사에서도 통역과 진행을 맡았다.

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방송과 통역, 국제 행사 등 여러 분야를 넘나들어온 안현모는 SM C&C와 손잡고 활동 반경을 더욱 넓힐 전망이다.

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SM C&C는 "안현모는 폭넓은 지식과 세심한 진행 능력을 갖춘 다재다능한 인재"라며 "다양한 분야에서 쌓아온 전문성을 바탕으로 활발한 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

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SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 장도연 등이 소속돼 있다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com