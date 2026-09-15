이봉원, ♥박미선 "암이래" 문자 받고 망연자실..."어떻게든 낫게 해야겠다 생각"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 이봉원이 아내 박미선의 암 진단 당시 느꼈던 충격과 이후 달라진 부부 관계에 대해 털어놨다.

지난 14일 유튜브 채널 '롤링썬더'의 '신여성' 코너에는 이봉원이 출연해 박미선의 암 투병과 부부 이야기를 전했다.

이날 이경실은 한층 편안해진 인상의 이봉원을 보며 "오빠가 저번에 봤을 때보다 얼굴이 굉장히 좋아졌다. 지금 마음적으로 굉장히 편한가 보다. 예전에 봤을 때보다 굉장히 편안한 인상이 됐다"며 반가워했다.

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이봉원이 쑥스러워하자 조혜련은 "미선 언니가 그러더라. 두 사람의 사랑이 다시 싹 텄다고"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 이봉원은 "처음에 1년 전만 해도 걱정거리가 많았는데 아내가 많이 편해졌다. 일단 사람이 마음이 편하면 얼굴에 나타난다고 하지 않냐"고 말했다.

이어 이경실은 박미선의 암 진단 당시를 떠올리며 "처음에 소식을 접했을 때 어땠냐. 나는 오빠의 충격이 굉장히 컸을 것 같다"고 물었다.

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이봉원은 "아내 박미선이 아팠을 때 문자를 받았다. '암이래' 이렇게 왔다. 순간적으로 아무 생각이 안 나더라"라며 당시를 회상했다. 그는 "우리가 드라마 이런 데서 봤던 것들이 나한테도 오는구나 싶었다. 어떻게 해야 될지 모르겠더라"고 털어놨다.

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박미선의 암 진단 소식에 이봉원은 무엇보다 아내의 치료를 걱정했다. 조혜련은 "그때 이봉원 오빠가 미선 언니한테 '돈이나 이런 거 신경 쓰지 말라'고 했다더라"고 전했다. 이봉원은 "아내 치료비 같은 건 내가 할 거니까"라고 말했다. 아내를 책임지겠다는 든든한 남편의 모습이었다.

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그러자 조혜련은 "그래서 언니가 '보험 다 돼 있으니까 걱정하지 말라'고 했다더라"고 덧붙였고, 이봉원은 "(치료비) 얼마 안 들어가니까 얘기한 거다"라고 농담해 웃음을 안겼다.

이봉원은 당시 자신이 무엇보다 빠르게 상황을 수습해야겠다는 생각을 했다고 밝혔다. 그는 "난 무슨 일이 벌어지면 빨리 수습을 해야 하는 성격이다. '어떻게든 치료를 잘해서 낫게 해야겠다' 하는 생각이 들었다"고 당시 심경을 전했다.

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그러면서 박미선의 투병을 계기로 그동안 아내를 제대로 챙기지 못했다는 생각도 들었다고 고백했다. 아내의 투병을 겪으며 이봉원 역시 부부 관계를 돌아보게 된 것. 이봉원은 "내가 그동안 아내 케어를 못했던 거는 병원을 갈 때 내가 꼭 같이 가주면서 케어를 해줘야겠다고 싶었다. '그동안 내가 너무 신경을 못 썼구나' 했다"고 말했다.

앞서 박미선은 2024년 12월 유방암 진단을 받고 항암 치료를 받았다. 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "완쾌라는 표현을 쓸 수 없는 유방암이다. 다시 (암이) 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"고 밝힌 바 있다.

최근 방송에 복귀한 박미선은 건강한 모습으로 시청자들의 응원을 받고 있다.

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shyun@sportschosun.com