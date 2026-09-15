송재희♥지소연, 한강뷰 집 이사 앞두고 아쉬움 뚝뚝 "뷰 보는 것도 돈, 눈 안 깜빡여"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송재희 지소연 부부가 한강뷰 집을 곧 떠난다.

최근 송재희 지소연 부부의 유튜브 채널에서는 '희소식 랜선 집들이 아이 셋과 함께 사는 우리 집을 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송재희 지소연 부부는 한강뷰가 돋보이는 넓은 집 곳곳을 소개하기로 했다. 랜선 집들이를 앞두고 송재희는 " 12월에 이사해야 하는데 가끔은 커튼을 치는 날도 있었다. 근데 지금은 이것도 돈이다 싶다. 눈을 안 깜빡인다"고 토로했고 지소연 역시 "애들한테도 저기 가서 놀라 하고 많이 봐두라 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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송재희는 "그동안 누가 오거나 랜선집들이를 하면 엄청 치웠는데 좀 식상하다. 사람들은 우리의 갖춰진 모습을 궁금해하지 않는다. 있는 그대로 아기들이 등원 후에 하는 집들이를 하려 한다. 집들이 영상 찍으려고 치울 힘도 없다"고 토로했다.

거실에는 아기 용품으로 가득했다. 송재희는 "첫째만 있을 때는 밖에 아기 용품이 없었다. 하엘이 방에 짐이 거기 다 있어서 쌍둥이가 나오니까 쌍둥이 방을 만들려고 아기 짐을 거실과 안방에다 놨다. 어쩔 수 없이 이 공간이 생겼다"며 "원래는 이 장에 소품이 하나씩 있었다. 진짜 느낌 있고 예뻤는데 아기들 장난감 넣고 정리하면 하루를 못가더라. 그래서 포기했다"고 밝혔다.

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부부의 집은 화이트톤이 돋보였다. 그 이유에 대해 지소연은 "저희는 가구는 인생을 살면서 항상 컬러풀한 집들에 살았는데 남편이 '제발 나는 화이트톤이 좋다' 해서 이번에 가구를 다 바꿨다. 이 가구가 분명히 매장에서는 갤러리같고 예뻤는데 지금 이렇게 됐다"고 토로했다.

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송재희는 "하엘이 때부터 바닥에 쿠션을 깔았는데 층간소음도 해결되지만 인테리어적으로 하얀색 대리석처럼 집이 예쁘더라. 바닥도 고급스러운 마감이 되어있는데 그래봐야 몇 개월 못 산다"며 이사를 앞두고 씁쓸한 심경을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com