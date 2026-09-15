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송재희♥지소연, 한강뷰 집 이사 앞두고 아쉬움 뚝뚝 "뷰 보는 것도 돈, 눈 안 깜빡여"

이우주 기자

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송재희♥지소연, 한강뷰 집 이사 앞두고 아쉬움 뚝뚝 "뷰 보는 것도 돈, 눈 안 깜빡여"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송재희 지소연 부부가 한강뷰 집을 곧 떠난다.

최근 송재희 지소연 부부의 유튜브 채널에서는 '희소식 랜선 집들이 아이 셋과 함께 사는 우리 집을 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송재희 지소연 부부는 한강뷰가 돋보이는 넓은 집 곳곳을 소개하기로 했다. 랜선 집들이를 앞두고 송재희는 " 12월에 이사해야 하는데 가끔은 커튼을 치는 날도 있었다. 근데 지금은 이것도 돈이다 싶다. 눈을 안 깜빡인다"고 토로했고 지소연 역시 "애들한테도 저기 가서 놀라 하고 많이 봐두라 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

송재희는 "그동안 누가 오거나 랜선집들이를 하면 엄청 치웠는데 좀 식상하다. 사람들은 우리의 갖춰진 모습을 궁금해하지 않는다. 있는 그대로 아기들이 등원 후에 하는 집들이를 하려 한다. 집들이 영상 찍으려고 치울 힘도 없다"고 토로했다.

송재희♥지소연, 한강뷰 집 이사 앞두고 아쉬움 뚝뚝 "뷰 보는 것도 돈, 눈 안 깜빡여"

거실에는 아기 용품으로 가득했다. 송재희는 "첫째만 있을 때는 밖에 아기 용품이 없었다. 하엘이 방에 짐이 거기 다 있어서 쌍둥이가 나오니까 쌍둥이 방을 만들려고 아기 짐을 거실과 안방에다 놨다. 어쩔 수 없이 이 공간이 생겼다"며 "원래는 이 장에 소품이 하나씩 있었다. 진짜 느낌 있고 예뻤는데 아기들 장난감 넣고 정리하면 하루를 못가더라. 그래서 포기했다"고 밝혔다.

부부의 집은 화이트톤이 돋보였다. 그 이유에 대해 지소연은 "저희는 가구는 인생을 살면서 항상 컬러풀한 집들에 살았는데 남편이 '제발 나는 화이트톤이 좋다' 해서 이번에 가구를 다 바꿨다. 이 가구가 분명히 매장에서는 갤러리같고 예뻤는데 지금 이렇게 됐다"고 토로했다.

송재희는 "하엘이 때부터 바닥에 쿠션을 깔았는데 층간소음도 해결되지만 인테리어적으로 하얀색 대리석처럼 집이 예쁘더라. 바닥도 고급스러운 마감이 되어있는데 그래봐야 몇 개월 못 산다"며 이사를 앞두고 씁쓸한 심경을 드러냈다.

wjlee@sportschosun.com

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