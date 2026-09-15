카카오게임즈 '프렌즈팝콘', '짱구는 못말려'와 세 번째 만남

Advertisement

Advertisement

카카오게임즈가 모바일 퍼즐게임 '프렌즈팝콘'과 인기 애니메이션 '짱구는 못말려'의 세 번째 컬래버레이션을 선보인다.

카카오게임즈는 '프렌즈팝콘'에서 '짱구는 못말려' 3차 컬래버레이션을 진행한다고 15일 밝혔다. 두 IP의 협업은 이번이 세 번째다. 카카오게임즈는 지난해 12월 첫 컬래버레이션을 시작으로 올해 5월 2차 협업을 진행했으며, 이번에는 '짱구는 못말려' 캐릭터를 활용한 이벤트와 보상을 확대했다.

가장 눈에 띄는 콘텐츠는 오는 10월 13일까지 진행되는 '액션가면 짱구 이벤트'다. 이용자가 이벤트 기간 스테이지 10개를 클리어하면 블록을 빠르게 제거할 수 있는 '액션가면 짱구' 아이템을 사용할 수 있고, 동시에 경품 이벤트에도 자동 응모된다.

Advertisement

경품은 기간에 따라 나뉜다. 오는 28일까지 응모한 이용자 가운데 1명을 추첨해 신형 휴대폰을 제공하며, 29일부터 10월 13일까지 응모한 이용자 중 1명에게는 백화점 상품권 100만 원권을 증정한다.

Advertisement

9월 한 달 동안 즐길 수 있는 별도 이벤트도 마련했다. 17일부터 27일까지는 빙고판의 미션을 수행하는 '빙고 이벤트'를, 17일부터 23일까지는 짱구의 친구들이 잃어버린 물건을 찾아 수집하는 '분실물 모으기 이벤트'를 진행한다. 참여 이용자에게는 게임 재화와 인게임 아이템, 컬래버레이션 한정 캐릭터 등을 지급한다. 17일부터 10월 11일까지는 '짱아의 보석 대작전'도 네 차례에 걸쳐 열린다. 이용자들은 그룹별 랭킹 경쟁에 참여하고 순위에 따라 보상을 받을 수 있다.

이미 두 차례 협업을 진행한 만큼 '짱구는 못말려' 캐릭터를 활용한 콘텐츠가 게임의 주요 이벤트 소재로 자리 잡은 모습이다. 이밖에 컬래버레이션 기간 게임 내 다양한 이벤트를 통해 '짱구는 못말려' 한정 캐릭터와 보상을 획득할 수 있다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com