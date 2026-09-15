컴투스홀딩스 '아레스: 더 아이언 뱅가드', 글로벌 정식 출시…싱글 액션 RPG로 재편

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컴투스홀딩스가 '아레스: 더 아이언 뱅가드'의 글로벌 서비스를 시작했다. 국내 서비스와 달리 MMORPG 색채를 덜어내고 싱글 플레이 중심의 액션 RPG로 게임 구조를 바꾼 것이 이번 글로벌 출시의 핵심이다.

컴투스홀딩스는 세컨드다이브가 개발한 스타일리시 액션 RPG '아레스: 더 아이언 뱅가드(ARES: The Iron Vanguard)'를 글로벌 시장에 정식 출시했다고 15일 밝혔다. 서비스 지역은 북미와 유럽, 동남아 등 주요 글로벌 시장이다. 애플 앱스토어와 구글플레이를 비롯해 PC에서도 플레이할 수 있도록 크로스플레이를 지원한다.

글로벌 버전은 기존 MMORPG 방식에서 벗어나 '싱글 플레이 중심의 액션 RPG'로 게임 구조를 개편했다. 초반에는 스토리와 전투를 혼자 즐기는 콘텐츠에 집중하고, 캐릭터가 성장하면 레이드 등 협동 PvE와 시즌제 최종 콘텐츠로 플레이 범위를 넓혀가는 방식이다. PvP는 별도의 선택형 콘텐츠로 분리했다.

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전투 시스템은 원작의 SF 세계관과 조작 중심 액션을 그대로 살렸다. 두 가지 슈트를 상황에 맞춰 실시간으로 교체하는 '슈트 체인지'를 비롯해 회피와 연계 콤보를 활용할 수 있으며, 거대 메카닉 '골리앗'에 탑승하거나 '발키리'를 활용한 공중전도 경험할 수 있다.

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컴투스홀딩스는 정식 출시에 앞서 글로벌 이용자들의 반응을 확인하는 과정도 거쳤다. 지난 8월부터 인도네시아, 말레이시아, 브라질, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 6개국에서 얼리 론칭을 진행했으며, 이 기간 수집한 이용자 피드백을 콘텐츠 완성도와 서비스 운영에 반영했다.

특히 MMORPG에 익숙하지 않은 해외 이용자까지 겨냥해 초반 플레이 경험을 싱글 액션 RPG에 맞춰 재설계했다는 점에서 기존 국내 서비스와는 다른 접근이다. 글로벌 시장에서 '아레스'가 어떤 이용자층을 확보할 수 있을지가 향후 성과를 가를 주요 변수로 보인다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com