고경표♥류혜영, ‘응팔’ 끝난 지 10년인데 또 핑크빛…“키 크고 잘생겨, 늘 설레”

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[스포츠조선 조민정 기자] '응답하라 1988' 속 선우와 보라의 러브라인은 아직 끝나지 않은 것일까. 고경표와 류혜영이 16년 우정을 뛰어넘는 듯한 현실 케미를 연이어 보여주며 또 한 번 핑크빛 의심을 받고 있다.

류혜영은 지난 14일 공개된 유튜브 예능프로그램 '짠한형'에 출연해 오랜 절친 고경표를 향한 솔직한 마음을 털어놨다.

이날 함께 출연한 이민호가 "단 한 번이라도 고경표에게 설렌 적이 있느냐"고 단도직입적으로 묻자, 류혜영은 망설임 없이 "항상 설렌다"고 답해 현장을 술렁이게 했다.

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류혜영은 고경표에 대해 "인간 대 인간으로서 키도 크고 멋있는 남자이지 않느냐"고 설명했다. 다만 곧바로 "사랑과는 완전히 다르다. 잘생긴 연예인을 보는 느낌"이라고 선을 그으며 실제 연애 감정은 아니라고 강조했다.

하지만 두 사람의 핑크빛 분위기는 이번이 처음이 아니다. 고경표와 류혜영은 지난달 MBC '나 혼자 산다'에 함께 출연해 16년 지기다운 편안한 일상을 공개했다. 방송 직후에는 두 사람이 친구 이상으로 보인다는 반응까지 이어졌다.

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두 사람은 대학교 입학 시절 처음 만나 인연을 맺었다. 한 살 차이의 선후배였지만 고경표가 먼저 말을 놓고 친구로 지내자고 제안하면서 가까워졌고, 연기자를 꿈꾸던 대학 시절부터 서로의 고민을 나눠왔다.

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류혜영이 고경표가 없는 자취방에서 그의 부모님을 만났을 정도로 가족들과도 친밀한 사이였다는 사실도 공개됐다. 16년이라는 시간이 말해주듯 단순히 작품을 통해 가까워진 동료 이상의 깊은 우정을 이어온 셈이다.

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'나 혼자 산다'에서 만난 두 사람은 냉면을 먹은 뒤 남산을 함께 걸었다. 류혜영은 "둘이 만나면 하염없이 걷는다"고 설명했고, 고경표는 산책 도중 아무렇지 않게 손을 뻗어 류혜영의 흐트러진 앞머리를 정리해줬다.

너무 자연스러운 스킨십에 스튜디오는 순식간에 술렁였다. '응답하라 1988'에서 연상연하 커플로 사랑받았던 성선우와 성보라가 현실에서 다시 만난 듯한 모습에 출연진도 과몰입을 시작했다.

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류혜영이 적극적으로 해명했지만 전현무는 "사람 일은 모른다"고 여지를 남겼고, 기안84 역시 "꼭 그러다가 또 그러더라"며 두 사람 사이를 의심해 웃음을 안겼다.

고경표가 류혜영이 먹다 남긴 음식까지 거리낌 없이 먹는 모습도 뒤늦게 화제가 됐다. 일부 온라인 커뮤니티에서는 아무리 오랜 친구라도 쉽지 않은 행동이라며 "두 사람 관계가 친구 이상인 것 아니냐"는 추측이 나왔다.

이에 이민호는 '짠한형'에서 "내가 아는 경표는 식탐이 있다. 충분히 그럴 수 있다"고 해명했다. 이어 "고경표에게는 류혜영이 아니라 음식만 보였을 것"이라고 덧붙여 핑크빛 분위기에 찬물을 끼얹었다.

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그러나 류혜영의 "항상 설렌다"는 발언까지 더해지며 두 사람의 러브라인은 다시 한번 불붙었다. 정작 당사자는 사랑이 아닌 우정이라고 선을 긋고 있지만 16년 동안 이어진 편안한 관계와 무심한 듯 다정한 행동이 시청자들의 과몰입을 유발하고 있다.

고경표와 류혜영은 2015년 방송된 tvN '응답하라 1988'에서 성선우와 성보라 역을 맡아 호흡을 맞췄다. 극 중 비밀연애와 이별, 재회를 거쳐 결혼까지 성공한 두 사람은 '선보라 커플'로 큰 사랑을 받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com