아케이드게임산업협회, '온 가족이 안심하는' 청소년게임센터 자율 캠페인 전개

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한국아케이드게임산업협회가 전국 청소년게임제공업소를 대상으로 건전한 게임문화 조성과 영업 질서 확립을 위한 자율 캠페인을 진행한다.

한국아케이드게임산업협회는 전국 청소년게임제공업소 회원사와 함께 자율 캠페인을 전개하고 업소 운영 과정에서 지켜야 할 주요 준수사항을 안내했다고 밝혔다.

협회는 게임센터가 청소년에게 건전한 여가와 추억을 제공하고 일반 이용자에게는 스트레스 해소를 위한 문화·여가 공간으로 기능하고 있다고 설명했다. 이에 전국 회원사와 함께 이용자가 안심하고 게임센터를 찾을 수 있는 환경을 조성하고, '게임산업진흥에 관한 법률'에 따른 법적 기준을 준수하는 데 힘을 모으기로 했다.

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이번 캠페인에서 협회가 강조한 내용은 경품 제공부터 영업시간, 게임물 운영, 환전 행위 등에 관한 6가지다. 먼저 경품은 완구와 문구, 생활용품 등 소비자가격 1만 원 이내의 정품만 제공해야 한다. 경품은 영업소 관계자가 직접 전달하지 않고 게임기 내 지급 장치를 통해 지급하도록 했다.

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영업시간은 오전 9시부터 자정까지, 청소년 출입 가능 시간은 오전 9시부터 오후 10시까지로 안내했다. 등급분류를 받지 않은 게임물이나 등급분류 당시 내용과 다르게 불법 개·변조된 게임물을 운영해서도 안 된다. 경품을 현금으로 환전하거나 환전을 알선하고, 경품을 재매입하거나 다른 물품으로 교환하는 행위 역시 금지된다. 경품이 아닌 물품을 전시·보관해 이용자가 경품으로 오인하도록 하는 행위도 제한 대상이다.

게임기에는 제작·배급사 상호와 이용 등급, 게임물 내용 정보 등 필수 표시사항을 정확하게 부착해야 한다. 영업소에는 출입자가 쉽게 확인할 수 있는 위치에 신고증 또는 등록증을 게시하고, 가로 50cm·세로 50cm 이상의 규격에 맞춘 안내문도 마련해야 한다. 안내문에는 영업시간과 청소년 출입시간, 음란물·도박 및 사행행위 금지, 경품 취급 기준 등을 명시해야 한다.

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윤대주 한국아케이드게임산업협회장은 "단순한 법적 의무 준수를 넘어 지속적인 자율 정화와 청소년게임센터 영업 환경 개선을 통해 불법·사행성 요소를 철저히 차단하겠다"며 "누구나 안심하고 찾을 수 있는 건전한 가족 여가 공간을 조성하고 아케이드 게임 산업의 발전을 끌어 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com