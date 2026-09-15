타블로 "택시 불렀더니 마이바흐가 와, 싸이가 운전기사 뒀냐고 놀라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 에픽하이 타블로가 싸이에게 오해를 받았던 일화를 밝혔다.

15일 타블로의 유튜브 채널에서는 '존박은 투컷같지만 훨씬 똑똑함'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

타블로는 게스트 존박과 여러가지 밸런스 게임을 진행했다. 카카오Tvs우버 질문에 존박은 전자를, 타블로는 후자를 택했다. 타블로는 "저는 카카오T 완전 팬이다. 카카오 택시 맨날 쓴다. 근데 어떤 지역에서는 우버가 훨씬 싸다"고 밝혔다.

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이에 존박은 "한국만 놓고 보면 우버도 강점이 있다. 카카오택시가 안 잡힐 때 우버는 확실히 잡히고 가끔은 더 싸다. 하지만 국제적으로 비교한다면 무조건 카카오택시"라고 강조했고 타블로는 "그리고 카카오택시에 들어오는 차들이 장난 아니"라고 밝혀 관심을 모았다.

타블로는 "이게 어떻게 된 건지 모르겠는데 한번은 싸이 형이랑 투컷이랑 있었다. 저녁 먹고 나서 카카오택시를 불렀다. 나는 운전을 못한다. 그래서 택시를 불렀는데 마이바흐가 온 거다. 어떻게 된 건지 모르겠는데 그냥 우연히 마이바흐가 왔다"고 밝혔다.

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존박은 "어떻게 그게 가능하냐. 블랙 불렀냐"고 깜짝 놀랐고 타블로는 "블랙 불렀다. 제일 빨리 오는 게 그거 뿐이었다. 그리고 좀 서둘러 가야 했다. 근데 마이바흐가 온 것"이라 밝혔다.

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심지어 이로 인해 싸이의 오해까지 샀다고. 타블로는 "마이바흐에 탔는데 싸이 형이 차로 뛰어와서 창문을 두드렸다. 창문을 열었더니 '야 너 마이바흐 샀어? 이제 기사님이 있어? 유튜브 채널이 얼마나 잘 된 거냐'고 하는 거다"라며 "이거 카카오 택시라 했는데 '이게 마이바흐인데 카카오택시일 리가 없다'고 하는 거다. 그래서 기사님이 카카오택시 맞다고 해줬다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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타블로는 "그리고 줄발했는데 '마이바흐가 온다니 믿기지 않는다' 하니까 '서울에 두세 대 밖에 없다'고 하더라. 그러면서 내가 제가 운이 좋았나 보다 했다. 이런 일은 우버를 부르면 절대 안 생긴다. LA나 시카고에서 마이바흐는 안 온다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com