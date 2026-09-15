'이상해 며느리' 김윤지, 엄마 붙잡는 2세 딸 美에 두고 홀로 한국행..."빨리 올게"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김윤지가 어린 딸 엘라를 미국에 두고 홀로 한국으로 떠났다.

지난 14일 김윤지의 유튜브 채널에는 미국에서 장기 체류 중인 김윤지의 일상이 공개됐다.

이날 김윤지는 한국행을 앞두고 짐을 싸며 "짐을 싸고 있다. 한국에 미리 예약해 놓은 병원 예약들도 있고 일을 잡아 놓은 것들이 있어서 맞춰서 가려고 한다"고 말했다.

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현재 김윤지는 남편 최우성과 딸 엘라 양과 함께 미국에서 장기 체류 중이다. 앞서 시어머니인 개그우먼 김영임 역시 아들 내외가 보고 싶다며 직접 미국을 찾았다고 밝힌 바 있다.

하지만 바쁜 일정으로 인해 김윤지는 어린 딸 엘라를 미국에 두고 혼자 한국으로 떠나야 하는 상황에 놓였다.

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김윤지는 "엘라 없이 가려니까 지금 너무 마음이 너무너무 착잡한데 잘 있어주겠죠?"라며 딸을 두고 떠나는 심경을 털어놨다.

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출국을 앞두고 엄마가 없는 동안 딸이 먹을 음식까지 직접 준비했다. 김윤지는 "그래서 어제 엘라 먹을 미역국, 맥앤치즈, 파스타, 카레 해놓고 하다 보니 카메라 켤 새가 없었다"고 말했다.

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딸 엘라 역시 엄마와의 이별을 아는 듯 김윤지의 품에서 좀처럼 떨어지지 않았고 머리카락을 부여잡는 등 연신 칭얼거렸다. 김윤지는 "제가 가는 걸 아나 보다. 떨어지지 않으려고 한다"며 속상한 마음을 감추지 못했다.

그렇게 딸을 달래며 출국 준비를 마친 김윤지는 "엄마 빨리 올게"라고 말하며 엘라를 달랬다.

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하지만 공항에서의 이별은 더욱 쉽지 않았다. 김윤지는 "아까 엘라 두고 게이트 가려고 하는데 아이가 너무 울어 가지고 공항이 엘라 울음소리로 가득 찼다"며 당시 상황을 전했다.

이어 "눈물 찔끔 나서 카메라 켤 겨를이 없었다"며 "엄마 얼른 가서 잘하고 올게. 사랑한다 우리 딸"이라고 딸을 향한 애틋한 마음을 전했다.

어린 딸과 눈물의 이별을 한 김윤지는 이후 한국에 도착해 예정된 일정을 소화했다. 피부과를 찾아 시술 및 관리를 받는 모습도 공개됐다.

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한편 김윤지는 개그맨 이상해, 김영임의 아들 최우성과 2021년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 딸 엘라 양을 두고 있다. 김윤지는 한국계 미국인으로 미국 국적을 가진 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com