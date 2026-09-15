"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] "꽈당하면 뜬다고?"

K팝 무대 위 '꽈당'은 더 이상 단순한 방송 사고가 아니다. 찰나의 실수가 짤(GIF)이 되어 SNS를 도배하고, 팀의 운명을 바꿀 대역전극의 발판이 되기도 한다.

가장 대표적인 케이스가 바로 여자친구다. 2015년 '오늘부터 우리는'으로 비오는 날 야외 공개방송 무대를 꾸미던 여자친구는 멤버 유주가 무려 8번이나 무대에서 심하게 고꾸라지고 다른 멤버들도 넘어졌지만, 오뚜기처럼 벌떡 일어나 아픈 기색 없이 완벽하게 라이브와 칼군무를 선보여 화제를 모았다.

Advertisement

이 모습을 찍은 '꽈당 직캠'이 국내외로 엄청난 화제를 모았고 미국 타임지와 빌보드 등 해외 언론도 감탄을 금하지 못했다. 이 사건 이후 여자친구는 '투혼의 청순돌'이란 애칭을 얻으며 음원 차트 역주행 신화를 썼다.

씨스타는 데뷔 초 '가식걸' 무대에서 보라가 넘어져 손가락 골절을 당했음에도 특유의 씩씩한 대처를 해 '건강돌' 이미지를 남겼다. 카라 한승연은 2010년 '루팡' 무대에서 스테이지 중앙으로 이동하다 심하게 미끄러져 넘어졌다. 당시 '쾅' 소리가 들릴 정도로 크게 넘어졌지만 눈 깜짝할 사이 바로 일어나 표정 하나 안 바뀌고 완벽하게 무대를 마쳐 '꽈당 승연'이란 별명을 얻었다.

Advertisement

이밖에 우주소녀 마마무 에이핑크 등이 '꽈당' 사고에도 프로다운 대처를 해 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

그리고 이 계보를 잇는 이가 나타났다. 바로 신장미다. 신장미는 2003년 팹 록 밴드 리트머스 드러머로 데뷔한 뒤 혼성그룹 자자, 쓰리쓰리 보컬로 활약하다 솔로 가수로 전향한 인물이다. 그는 최근 KBS2 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제 특집'에서 퍼포먼스 도중 넘어지자마자 벌떡 일어나 무대를 이어가는 투혼을 발휘했다. 이에 네티즌들은 '0.1초 벌떡 언니'라는 애칭을 붙여주며 호감을 드러냈다.

Advertisement

K팝 가수들은 칼군무와 완벽한 비주얼로 무장한 '비현실적 존재'로 소비된다. 하지만 넘어지는 순간 그 완벽함에 틈이 생기며 대중은 연민과 인간적인 친밀감을 느끼게 된다. 또 통증과 당황스러움을 누르고 곧바로 일어나 아무 일 없었다는 듯 미소를 지으며 안무를 이어가는 모습에서 강력한 프로의식을 목격하고 입덕하게 된다. 이 때문에 '꽈당'은 더이상 '굴욕의 순간'이 아닌 '인생 리셋'의 기회가 되기도 한다.

팬들은 K팝 아티스트들의 열정과 투혼에 박수를 보내고 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com