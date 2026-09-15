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"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

백지은 기자

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"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] "꽈당하면 뜬다고?"

K팝 무대 위 '꽈당'은 더 이상 단순한 방송 사고가 아니다. 찰나의 실수가 짤(GIF)이 되어 SNS를 도배하고, 팀의 운명을 바꿀 대역전극의 발판이 되기도 한다.

"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

가장 대표적인 케이스가 바로 여자친구다. 2015년 '오늘부터 우리는'으로 비오는 날 야외 공개방송 무대를 꾸미던 여자친구는 멤버 유주가 무려 8번이나 무대에서 심하게 고꾸라지고 다른 멤버들도 넘어졌지만, 오뚜기처럼 벌떡 일어나 아픈 기색 없이 완벽하게 라이브와 칼군무를 선보여 화제를 모았다.

이 모습을 찍은 '꽈당 직캠'이 국내외로 엄청난 화제를 모았고 미국 타임지와 빌보드 등 해외 언론도 감탄을 금하지 못했다. 이 사건 이후 여자친구는 '투혼의 청순돌'이란 애칭을 얻으며 음원 차트 역주행 신화를 썼다.

"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

씨스타는 데뷔 초 '가식걸' 무대에서 보라가 넘어져 손가락 골절을 당했음에도 특유의 씩씩한 대처를 해 '건강돌' 이미지를 남겼다. 카라 한승연은 2010년 '루팡' 무대에서 스테이지 중앙으로 이동하다 심하게 미끄러져 넘어졌다. 당시 '쾅' 소리가 들릴 정도로 크게 넘어졌지만 눈 깜짝할 사이 바로 일어나 표정 하나 안 바뀌고 완벽하게 무대를 마쳐 '꽈당 승연'이란 별명을 얻었다.

"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]
"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

이밖에 우주소녀 마마무 에이핑크 등이 '꽈당' 사고에도 프로다운 대처를 해 화제를 모은 바 있다.

그리고 이 계보를 잇는 이가 나타났다. 바로 신장미다. 신장미는 2003년 팹 록 밴드 리트머스 드러머로 데뷔한 뒤 혼성그룹 자자, 쓰리쓰리 보컬로 활약하다 솔로 가수로 전향한 인물이다. 그는 최근 KBS2 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제 특집'에서 퍼포먼스 도중 넘어지자마자 벌떡 일어나 무대를 이어가는 투혼을 발휘했다. 이에 네티즌들은 '0.1초 벌떡 언니'라는 애칭을 붙여주며 호감을 드러냈다.

"꽈당하면 뜬다"…여자친구·한승연→신장미, K팝 투혼 흥행학[SC이슈]

K팝 가수들은 칼군무와 완벽한 비주얼로 무장한 '비현실적 존재'로 소비된다. 하지만 넘어지는 순간 그 완벽함에 틈이 생기며 대중은 연민과 인간적인 친밀감을 느끼게 된다. 또 통증과 당황스러움을 누르고 곧바로 일어나 아무 일 없었다는 듯 미소를 지으며 안무를 이어가는 모습에서 강력한 프로의식을 목격하고 입덕하게 된다. 이 때문에 '꽈당'은 더이상 '굴욕의 순간'이 아닌 '인생 리셋'의 기회가 되기도 한다.

팬들은 K팝 아티스트들의 열정과 투혼에 박수를 보내고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

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