9기 옥순, 외국계 광고 회사 퇴사...하루 만에 韓 떠났다 "을지로 김사랑 굿바이"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 9기 옥순이 오랫동안 다니던 외국계 광고회사를 퇴사했다.

옥순은 지난 14일 "을지로 김사랑 굿바이"라는 글과 함께 한 편의 영상이 게재됐다.

공개된 영상은 '직장인 최고 도파민의 순간'이라는 제목의 릴스. 옥순은 "새 회사에서 오퍼레터 받고 배힝기표부터 바로 예매한 후"라며 상사에게 "면담 가능하실까요?"라고 메시지를 보냈다. 퇴사 소식을 전하기 위해 면담 신청을 한 옥순은 "슬픈 생각 중"이라며 애써 기쁜 마음을 감추는 모습. 외국계 광고 회사를 다니던 옥순은 6년 만에 이직을 위해 퇴사를 한 것으로 보인다.

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이후 옥순은 15일 하루 만에 퇴사 절차를 마무리한 후 여행을 떠났다. 옥순은 "어제 퇴사 오늘 출국"이라며 설레는 마음을 드러냈다.

한편, 9기 옥순은 SBS PLUS '나는 솔로'에 출연해 얼굴을 알렸다. '나는 솔로' 출연 당시 옥순은 자기소개를 통해 "회사는 을지로에 있다. 회사 분들이 '을지로 김사랑'이라는 별명을 지어주셨다"고 밝혀 화제가 되기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com