'♥박성광' 이솔이, 억대 포르쉐 몰다 사고..번호판까지 떨어져 "당분간 운전 못해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 차량 사고를 당한 근황을 전했다.

이솔이는 15일 SNS에 여러 장의 사진과 함께 근황을 공개했다. 그는 이날을 두고 "하루에 느낄 수 있는 감정의 스펙트럼 중 끝과 끝을 달렸던 하루"라고 표현했다.

사고 당시 상황도 전했다. 이솔이는 "머리도 예쁘게 묶고 나왔다가 사고가 나면서 엉망이 되어서 다 풀었다"고 밝혔다.

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함께 공개한 사진에서는 사고가 난 차량의 전면부가 확인됐다. 포르쉐 엠블럼 아래로 전면 번호판이 떨어져 있는 듯한 모습이 포착됐다.

뜻밖의 사고를 겪었지만 이솔이는 이후의 시간을 긍정적으로 풀어냈다. 그는 "그래도 동네 취향저격 카페도 발견하고, 대표님 덕에 예쁜 가방도 선물받고, 시장 속 매력적인 야장에서 낭만을 가득 느끼고 옴"이라고 적었다.

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당분간 운전대를 잡지 못하게 된 상황에 대해서도 "당분간 운전을 못하는 대신에 가을을 한껏 만끽할 수 있게 되지 않았냐며 긍정의 힘을 빌려봅니다"라고 했다.

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한편, 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com