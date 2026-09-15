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'♥박성광' 이솔이, 억대 포르쉐 몰다 사고..번호판까지 떨어져 "당분간 운전 못해"

정유나 기자

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입력

'♥박성광' 이솔이, 억대 포르쉐 몰다 사고..번호판까지 떨어져 "당분간 운전 못해"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 차량 사고를 당한 근황을 전했다.

이솔이는 15일 SNS에 여러 장의 사진과 함께 근황을 공개했다. 그는 이날을 두고 "하루에 느낄 수 있는 감정의 스펙트럼 중 끝과 끝을 달렸던 하루"라고 표현했다.

사고 당시 상황도 전했다. 이솔이는 "머리도 예쁘게 묶고 나왔다가 사고가 나면서 엉망이 되어서 다 풀었다"고 밝혔다.

함께 공개한 사진에서는 사고가 난 차량의 전면부가 확인됐다. 포르쉐 엠블럼 아래로 전면 번호판이 떨어져 있는 듯한 모습이 포착됐다.

'♥박성광' 이솔이, 억대 포르쉐 몰다 사고..번호판까지 떨어져 "당분간 운전 못해"

뜻밖의 사고를 겪었지만 이솔이는 이후의 시간을 긍정적으로 풀어냈다. 그는 "그래도 동네 취향저격 카페도 발견하고, 대표님 덕에 예쁜 가방도 선물받고, 시장 속 매력적인 야장에서 낭만을 가득 느끼고 옴"이라고 적었다.

당분간 운전대를 잡지 못하게 된 상황에 대해서도 "당분간 운전을 못하는 대신에 가을을 한껏 만끽할 수 있게 되지 않았냐며 긍정의 힘을 빌려봅니다"라고 했다.

한편, 이솔이는 2020년 개그맨 박성광과 결혼해 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연하며 부부 일상을 공개한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

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