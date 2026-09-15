'이관개방증' 악화에도…아이유, 대선배 김영옥·나문희 챙기려 직접 '발품' 뭉클

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 아이유가 김영옥, 나문희를 위해 준비한 정성이 뒤늦게 다시 주목받고 있다. 단순히 두 사람을 뮤직비디오에 섭외하는 데서 그치지 않고 실제 친분까지 고려한 캐스팅과 세심한 현장 준비로 대선배들의 마음을 움직였다.

최근 아이유 유튜브 채널에는 신곡 'Dear my crazy soulmate' 뮤직비디오 촬영 비하인드가 공개됐다.

영상에는 아이유와 함께 뮤직비디오 촬영에 나선 김영옥, 나문희의 모습이 담겼다. 두 사람은 오랜 시간 연예계에서 함께 활동해온 절친한 사이. 아이유는 그런 두 배우를 한 작품에 나란히 초대하며 특별한 조합을 완성했다. 특히 나문희는 촬영 현장에서 자신과 김영옥을 함께 섭외한 아이유를 향한 고마움을 드러냈다. 나문희는 김영옥과 대화를 나누던 중 "우리 둘이 친한 거 어떻게 알고 하라고 그랬지? 그게 제일 고마워"라며 아이유가 두 사람의 실제 관계까지 알고 함께 불러준 데 감동한 마음을 전했다.

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김영옥과 나문희는 연예계에서도 오랜 우정을 이어온 사이인 만큼 두 사람이 함께한 장면에는 오랜 세월에서 묻어나는 자연스러운 호흡이 더해졌다.

아이유의 정성은 캐스팅에서 끝나지 않았다. 그는 두 대선배를 위해 직접 선물과 먹거리를 준비하는 등 촬영 전부터 세심하게 챙겼다. 특히 김영옥과 나문희에게 줄 떡을 구하기 위해 오전 7시부터 직접 떡집을 찾은 것으로 알려졌다. 인기 있는 떡을 준비하기 위해 이른 아침부터 '오픈런'에 나선 것. 바쁜 일정 속에서도 스태프에게 맡기지 않고 직접 움직이며 선배들을 챙긴 모습이 눈길을 끌었다.

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아이유가 정성껏 마련한 대기 공간과 선물에도 두 배우는 반가운 마음을 감추지 않았다.

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더욱이 아이유는 최근 이관개방증 증세 악화로 예정됐던 일정 일부를 조정하며 건강 회복에 집중하고 있다. 컨디션 관리가 필요한 상황에서도 작품을 위해 직접 발품을 팔고 대선배들을 살뜰하게 챙긴 모습이 알려지며 팬들의 응원도 이어지고 있다.

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한편 아이유는 지난 10일 정규 6집 선공개 싱글 '이 별로부터'를 발매했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com